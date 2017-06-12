أخبار عاجلة

فيديو| سعيد خليل: وزير الزراعة استولى على أراضي شباب الخريجين -
فيديو| وكيله: أزارو فضل الأهلي على أندية فرنسية.. ولديه ميزة عن إيفونا -
بنما تقطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان وتقيمها مع الصين -
ماتيس يبدي "صدمته" للمستوى المتدني لجهوزية الجيش الأمريكي -
عمرو وردة يجيب.. هل سيعود إلى النادي الأهلي؟ -
هايدي فارق: "75 وثيقة أمريكية" تؤكد مصرية "تيران وصنافير".. وجيش مصر من أعظم جيوش العالم -
مصادر محلية: عناصر داعش ينسحبون من أغلب أحياء مدينة الرقة -
عبد العال يرفع الجلسة الثالثة لمناقشات تيران وصنافير -
وهدان يستعين بشهادتي مالك مركب ومستثمر بشأن سعودية الجزيرتين.. وعبد العال: مهمين -
صور| أسرة «شاب سوهاج»: «موظفو المحليات طلبوا منه رشوة.. وقالوله دي لمصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

«كاف» يرفض طلب اتحاد العاصمة نقل مباراته أمام الزمالك

Google+ Print
«كاف» يرفض طلب اتحاد العاصمة نقل مباراته أمام الزمالك «كاف» يرفض طلب اتحاد العاصمة نقل مباراته أمام الزمالك

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» الطلب المقدم من نادي اتحاد العاصمة الجزائري لنقل مباراته أمام من ملعب ملعب 5 جويلية إلى ملعب عمر حمادي والمقرر لها يوم 21 يونيو الجاري بالجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وتلقى النادي الجزائري رفضًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لنقل المباراة مؤكدين أن الملعب غير مؤهل ولا يطابق اشتراطات كاف وبالتالي فإن المباراة ستقام بشكل نهائي علي ملعب 5 جويلية.

شاهد أيضا

ويحتل الزمالك صدارة المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط ويحتل المركز الثاني اتحاد العاصمة وأهلي طرابلس بالتساوي برصيد 4 نقاط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«كاف» يرفض طلب اتحاد العاصمة نقل مباراته أمام الزمالك

«كاف» يرفض طلب اتحاد العاصمة نقل مباراته أمام الزمالك

الزمالك يبدأ في إجراءات ضم «سيسيه»

الزمالك يبدأ في إجراءات ضم «سيسيه»

مرتضى منصور: صورة كاسنجو بفانلة الزمالك فوتوشوب

مرتضى منصور: صورة كاسنجو بفانلة الزمالك فوتوشوب

مرتضى منصور: لن تعمل قناة قطر العميلة داخل نادي الزمالك والي يزعل يتفلق

مرتضى منصور: لن تعمل قناة قطر العميلة داخل نادي الزمالك والي يزعل يتفلق