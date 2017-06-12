«كاف» يرفض طلب اتحاد العاصمة نقل مباراته أمام الزمالك

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رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» الطلب المقدم من نادي اتحاد العاصمة الجزائري لنقل مباراته أمام الزمالك من ملعب ملعب 5 جويلية إلى ملعب عمر حمادي والمقرر لها يوم 21 يونيو الجاري بالجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وتلقى النادي الجزائري رفضًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لنقل المباراة مؤكدين أن الملعب غير مؤهل ولا يطابق اشتراطات كاف وبالتالي فإن المباراة ستقام بشكل نهائي علي ملعب 5 جويلية.

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ويحتل الزمالك صدارة المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط ويحتل المركز الثاني اتحاد العاصمة وأهلي طرابلس بالتساوي برصيد 4 نقاط.