الخارجية المغربية: سنرسل مساعدات غذائية إلى قطر

الرباط - (أ ف ب):

أعلنت الخارجية المغربية، الإثنين، أن المغرب سيرسل مساعدات غذائية إلى قطر، في بادرة تضامن لا علاقة لها بالجوانب السياسية للأزمة الدبلوماسية الراهنة في الخليج.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس قررت المملكة المغربية إرسال طائرات محملة بمواد غذائية إلى دولة قطر.

وأضافت يأتي هذا القرار تماشيًا مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وما يستوجبه خاصة خلال شهر رمضان الكريم من تكافل وتآزر وتضامن بين الشعوب الإسلامية، مؤكدة أن هذا القرار لا علاقة له بالجوانب السياسية للأزمة القائمة بين دولة قطر ودول شقيقة أخرى.

وكان المغرب أعلن، الأحد، أنه يتابع بانشغال بالغ الأزمة الراهنة في الخليج، ومستعد لبذل مساع حميدة في سبيل المساعدة على حلها.

وكانت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، الإثنين، واتخذت إجراءات عقابية بحقها بينها الطلب من الرعايا القطريين مغادرة أراضيها خلال أسبوعين.

وتتهم هذه الدول ودول أخرى بينها مصر قطعت بدورها علاقاتها مع قطر، الإمارة الخليجية الصغيرة بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.​

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