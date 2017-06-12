بسبب المكابح.. اليابان تجبر «نيسان» على تعديل مليون سيارة

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أعلنت شركة "نيسان" اليابانية، أنها ستقوم بتطوير المكافح الخاصة بموديلاتها خلال عام 2018، بحيث تضيف نظام مكابح تلقائي للسيارات المختلفة.

وبحسب موقع"توداي موتور فيكل"، فإن الشركة اليابانية استقرت على إضافة نظام "AEB” خلال إصدارات عام 2018، وذلك تنفيذًا لقرار من الجهات الفيدرالية في اليابان، تشير إلى ضرورة تطوير كافة السيارات الموجودة بالبلاد بأنظمة مكابح تلقائية بحلول عام 2022.

ومنحت السلطات اليابانية شركات السيارات جدول زمني لتطوير المكابح بما يتناسب مع المتطلبات الجديدة لعوامل الأمان والسلامة، حيث بدأت "نيسان" بتعديل مليون مركبة من إصدارات "روج" و"ألتيما" و"ليف" وبافايندر و"ماكسيما" و"سنترا".

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واستثنت السلطات اليابانية سيارات السباقات والإصدارات الخارقة من التعديلات الجبرية على الشركات العاملة في البلاد.