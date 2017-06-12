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مصرع فلاح وإصابة 6 آخرين في مشاجرة ببني سويف

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مصراوي Masrawy

مصرع فلاح وإصابة 6 آخرين في مشاجرة ببني سويف

10:58 م الإثنين 12 يونيو 2017

مصرع فلاح وإصابة 6 آخرين في مشاجرة ببني سويف

ارشيفية

بني سويف ـ أحمد كامل:

لقي فلاح مصرعه وأصيب 6 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية كوم ادريجة التابعة لمركز الواسطى شمالي بني سويف، اليوم الإثنين، بسبب الخلاف على ملكية قطعة أرض مؤدية لنهر النيل يستخدمها الطرفان طريقًا لهم.

تلقى مدير الأمن اللواء عادل التونسي إخطارًا من اللواء خلف حسين مدير مباحث المديرية، بمشاجرة بين عائلتي "أبو خريم" و"رسلان" بقرية كوم إدريجة، ما تسبب في مصرع "إبراهيم عمر عبد التواب سعودي" فلاحًا - 30 سنة، بطلقات نارية متفرقة من سلاح خرطوش، وإصابة 6 آخرين.

انتقلت إلى موقع المشاجرة قوة أمنية من وحدة مباحث مركز الواسطى بقيادة العميد خالد عبد السلام رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء خلف حسين مدير مباحث المديرية، وتمكنوا من فض المشاجرة، وضبط عدد من أطرافها.

وتبين من التحريات الأولية أن سبب المشاجرة الخلاف بين العائلتين على ملكية طريق مؤدي إلى نهر النيل بناحية القرية، بدأ بمشادات كلامية تطورت إلى مشاجرة باستخدام الأسلحة النارية، ما تسبب في مقتل شخص وإصابة 6 آخرين.

وحرر بالواقعة المحضر اللازم، الذي أحيل إلى النيابة للتحقيق. ​

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