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انطلاق أعمال الجلسة الثالثة لمناقشة "تيران وصنافير" بالبرلمان

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مصراوي Masrawy

انطلاق أعمال الجلسة الثالثة لمناقشة "تيران وصنافير" بالبرلمان

10:42 م الإثنين 12 يونيو 2017

ارشيفية

كتب- أحمد علي:

انطلقت منذ قليل، أعمال الجلسة الثالثة لاجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية المعروفة إعلامية بـ"تيران وصنافير"، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس.

ومن المقرر، أن تواصل اللجنة التشريعية، مناقشة "تيران وصنافير"، بعد اجتماعين على مدار أمس وصباح اليوم.

وكان رئيس المجلس أعلن أن اقتصار الحضور بجلسة مساء اليوم على أعضاء اللجنة التشريعية فقط.

جاء ذلك في الوقت الذي شهد فيه اجتماع اليوم، هتافات مناهضة للاتفاقية، من تكتل 25-30 منها: «باطل.. باطل.. باطل».

وتناقش اللجنة التشريعية في مجلس النواب، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، بحضور ممثلى ، وعلى رأسهم سامح شكرى، وزير الخارجية، والمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وعدد من الخبراء والفنيين والمتخصصين والمسئولين المصريين من وزارتى الدفاع والخارجية والجهات السيادية ممن اشتركوا فى التفاوض وصياغة أحكام الاتفاقية المعروضة، ويرأس اجتماع اللجنة التشريعية الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب.

كانت توقيع الاتفاقية جرى، بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح ، خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى القاهرة العام الماضي. ومنذ ذلك الحين صدرت عدة أحكام قضائية تؤيد أو تنقض الاتفاقية، التي قسّمت الشارع المصري إلى فريقين: أحدهما مؤيد لإعادة الجزيرتين باعتبارها سعوديتين، والآخر معارض للتسليم، ويعتبر الأمر تفريطاً في جزء من الأراضي المصرية.

وأعلن المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن اجتماع اللجنة الأحد، لم يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن تيران وصنافير.

وأوضح أبو شقة أن "الجلسة مخصصة للاستماع والنقاش مع الخبراء، ولن تنتهى إلى قرار"، مؤكدًا ضرورة "أن يدرك الجميع أن مجلس النواب يسعى للحقيقة المجردة وسيتمكن الجميع من الإدلاء برأيهم بكل حرية وشفافية".

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