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بدء توافد النواب على الاجتماع الثالث لمناقشات "تيران وصنافير"

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مصراوي Masrawy

بدء توافد النواب على الاجتماع الثالث لمناقشات "تيران وصنافير"

10:34 م الإثنين 12 يونيو 2017

ارشيفية

كتب- أحمد علي:

توافد منذ قليل، أعضاء مجلس النواب، لحضور الاجتماع الثالث لمناقشات اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودي، المعروفة إعلاميًا بـ"تيران وصنافير" في البرلمان.

ومن المقرر أن يستأنف النقاش، بعد أن استعرضتت ، الأوراق والمستندات الخاصة بالاتفاقية، فيما تتاح الفرصة للأعضاء للتعبير عن وجه نظرهم بشأن اجتماع اليوم.

وتناقش اللجنة التشريعية في مجلس النواب، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية ، بحضور ممثلى الحكومة، وعلى رأسهم سامح شكرى، وزير الخارجية، والمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وعدد من الخبراء والفنيين والمتخصصين والمسئولين المصريين من وزارتى الدفاع والخارجية والجهات السيادية ممن اشتركوا فى التفاوض وصياغة أحكام الاتفاقية المعروضة، ويرأس اجتماع اللجنة التشريعية الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب.

كانت توقيع الاتفاقية جرى، بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح ، خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى القاهرة العام الماضي. ومنذ ذلك الحين صدرت عدة أحكام قضائية تؤيد أو تنقض الاتفاقية، التي قسّمت الشارع المصري إلى فريقين: أحدهما مؤيد لإعادة الجزيرتين باعتبارها سعوديتين، والآخر معارض للتسليم، ويعتبر الأمر تفريطاً في جزء من الأراضي المصرية.

وأعلن المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن اجتماع اللجنة الأحد، لم يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن تيران وصنافير.

وأوضح أبو شقة أن "الجلسة مخصصة للاستماع والنقاش مع الخبراء، ولن تنتهى إلى قرار"، مؤكدًا ضرورة "أن يدرك الجميع أن مجلس النواب يسعى للحقيقة المجردة وسيتمكن الجميع من الإدلاء برأيهم بكل حرية وشفافية".

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