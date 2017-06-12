الأهلي يترقب موقف تريزيجيه وشرط وحيد يفصل انضمامه للأحمر

التحرير

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يترقب مسئولو النادي الأهلي، موقف محمود حسن «تريزيجيه»، مع ناديه أندرلخت البلجيكي، في ظل رغبة الجهاز الفني بقيادة حسام البدري استعارة اللاعب الموسم المُقبل.

وعلمت «التحرير» أن مسؤولي الأهلي تحدثوا مع تريزيجه، واستفسروا عن رغبته في العودة للقلعة الحمراء، بداية من الموسم المُقبل، بعد أن أبدى البدري، رغبته في تواجد اللاعب.

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وبعد أن علم مسؤولي الأحمر، رغبة الفريق البلجيكي في عدم بقاء اللاعب وعرضه للبيع أو الإعارة، بدأ النادي الأهلي في التحرك وإبلاغ مسؤولي أندرلخت برغبة النادي في استعارة اللاعب.

وأبدى اللاعب موافقتة المبدئية للعودة للنادي الأهلي، وأصبح الأمر متوقفًا على عدم تلقي لاعب أندرلخت البلجيكي لعرض إحتراف قوي، ليصبح الأمر في يد اللاعب سواء في العودة أو الاستمرار في رحلة الإحتراف.