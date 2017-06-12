مدرب سلة الفراعنة: نعمل على الجانب «الفني والنفسي» ونخشى مواجهة بطل أوروبا

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تحدث طارق خيري مدرب منتخب مصر لكرة السلة تحت 19 عامًا، عن استعدادات شباب الفراعنة لبطولة كأس العالم التي ستقام في مصر من 1 لـ 9 يوليو القادم في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وقال خيري في تصريحات صحفية، إن المعسكر المغلق تحت قيادة الإسباني خوان أورينجا، المقام في المركز الأوليمبي بالمعادي يسير بشكل جيد للغاية من أجل الاستعداد لانطلاق البطولة في الأول من يوليو.

وتحدث خيري: "نتدرب على فترتين يوميًا، المجموعة التي يقع فيها منتخب مصر ليست ضعيفة، سنفتتح مبارياتنا بمواجهة بورتريكو ونخصص جزءًا من التدريب خلال المعسكر لتحفيظ اللاعبين الألعاب الهجومية لمنتخب بورتريكو وكيفية الدفاع أمامهم، أيضًا نعمل على بعض الجمل الفنية خاصًة في الدفاع وتغيير طريقة دفاع المنتخب في ثوان قليلة لتشتيت المنافس على أرض الملعب".

متابعًا "ليتوانيا منتخب قوي رأينا منتخب 17 في كأس العالم بإسبانيا في العام الماضي وكانت فرقة قوية للغاية فما بالك بمنتخب 19.. ننتظر منهم مباراة قوية للغاية أمامنا، نسعى للفوز على بورتريكو من أجل ضمان عدم التأهل كمركز رابع حتى لا نواجه فرنسا بطلة أوروبا في الدور القادم، الفوز على بورتريكو يمنحنا فرصة للتأهل كثاني أو ثالث وقتها سنكون حققنا جزءًا كبيرًا من هدفنا في البطولة".

وعن جاهزية لاعبي المنتخب المصري، قال خيري: "نعمل على الجزء الفني والنفسي للاعبين، دفاع مستميت وعدم السماح لأي لاعب أن يسجل نقاطًا بسهولة هذا ما نعمل عليه مع اللاعبين بجانب الضغط والجرأة الهجومية أمام المنتخبات الكبيرة، أما العامل النفسي فالبطولة تقام على أرضك والمباريات مذاعة والعالم كله يشاهدها بما فيهم أسرتك وأصدقائك وناديك الذي تلعب له بجانب الكشافين والأندية العالمية".

متابعًا "حتى لو إمكانياتك على أرض الملعب أقل من الخصم فأبذل أقصى ما لديك لتشريف منتخب بلادك وإسعاد الجماهير التي ستحضر لمشاهدة المباريات وتشجعكم".

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وتحدث طارق خيري، عن أحمد خلف «ببيبو»، المحترف في الدوري الإسباني "بيبو منذ قدومه وهو يزيد من حماس وقوة التدريبات، هو المحترف الحقيقي في المنتخب نظرًا لأنه يلعب في دوري قوي محترف، نعمل معه على العامل النفسي بأن الأندية الإسبانية ستتابعه بقوة وقد ينتقل لفريق أكبر، نفس الأمر للاعبي المنتخب في الجامعات والمدارس الأمريكية نحفزهم من أجل الانتقال لنادٍ محترف في أمريكا وأيضاً المحليين نحثهم على التألق لأنه من الوارد أن ينتقل للخارج".

وعن توقعاته لمصير المنتخب في البطولة، قال خيري: "في كأس العالم الذي أقيم في اليونان لم نتخيل أن نحقق شيئا ولكننا حصلنا على المركز الـ11 وقدمنا بطولة جيدة، أرى أن الهدوء من الناحية الإعلامية مثل لنا راحة واستقرارًا بشكل كبير من أجل عدم تشتيت اللاعبين وإجراء حوارات معهم يوماً تلو الآخر، نتمنى التأهل لدور الـ8 وأتوقع أن يتواجد جمهور في المدرجات ويؤازر اللاعبين من أجل مساعدتنا على تحقيق نتائج إيجابية".

متابعاً: "دربت من قبل في 33 بطولة كأس عالم، القوة التي تتمثل في البطولة القادمة هو أن نتائج المباريات بين المنتخبات ستكون في الملعب ومن الوارد أن يحقق منتخب فوزًا على الآخر في معظم اللقاءات، ولكن في المرات السابقة كنا نواجه مثلًا تونس أو إيران أو منتخبات أخرى وكان "كعبنا عالي عليها" لكن في هذه البطولة يوجد أنجولا ومالي ويجب التركيز في الملعب وهو ما سيزيد من قوة وحماس المسابقة".

وعن استعدادات المنتخب للبطولة قال "لا نقدر على إعداد معسكر مميز مثل باقي المنتخبات وهو ما حدث في الـ3 بطولات التي شاركنا فيها قبل ذلك بسبب امتحانات اللاعبين وشهر رمضان المبارك عكس ما يحدث لأي منتخب آخر الذي يخوض مباريات كثيرة لتأسيس فريق قوي قادر على المنافسة، لدينا ميزة وهي أنك تلعب على أرضك ووسط جماهيرك".

مختتماً: "لدينا معسكر في إسبانيا بعد أيام قليلة، سنخوض خلاله بطولة ساراكوزا الودية تبدأ بمواجهة إسبانيا يوم 16 ثم إيطاليا وألمانيا أيام 17 و 18 على الترتيب ثم مباراة منفردة مع إسبانيا يوم 21 ونعود لمصر ونواجه الأرجنتين في آخر اللقاءات الودية".

الجدير بالذكر أن المعسكر المغلق الحالي للمنتخب المصري المقام في المركز الأوليمبي بالمعادي يضم 19 لاعبا وهم "عمر نبيل الألفي، مروان عمر، عبد الرحمن عماد، محمد رضا، عمر عزب، عمر إيهاب، محمد أسامة جابر، عبد الرحمن سمير، زياد ياسر المرسي، سيف شريف الصناديلي، عبد الرحمن شريف الجندي، علي البحريني، محمد أسامة العوضي، مؤمن مكرم، محمد النجار، أحمد خلف بيبو، عمر الشيخ، عصام تامر ومحمد ناصر".