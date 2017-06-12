علاج على نفقة المحافظة لشاب أشعل النيران في نفسه بسوهاج
علاج على نفقة المحافظة لشاب أشعل النيران في نفسه بسوهاج
10:39 م الإثنين 12 يونيو 2017
ارشيفية
سوهاج - عمار عبد الواحد:
قرر محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم، اليوم الإثنين، علاج صاحب مطعم على نفقة الدولة، بعد أن أشعل النيران في نفسه، اعتراضًا على تنفيذ قرار إزالة صادر ضده من الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج.
وكان "علاء. م" 30 سنة - صاحب مطعم، مقيم بناحية أولاد نصير دائرة مركز شرطة سوهاج، أصيب بحروق نارية متفرقة بالجسد عقب إشعال النيران في نفسه، اعتراضًا على تنفيذ قرار إزالة صادر ضده من الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، لبروز حديد كريتال في واجهة محل تجاري تحت التجهيز بعرض 2 متر وطول 15 متر بواجهة العقار الكائن بشارع سيتي.
يذكر أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج أزالت صباح اليوم الإثنين المخالفة الصادر لها قرار إزالة رقم 13 في فبراير الماضي بشارع سيتي دائرة الوحدة المحلية لقرية إدفا مركز سوهاج، وهي عبارة عن بروز حديد كريتال في واجهة محل تجاري تحت التجهيز بعرض 2 متر وطول 15 متر بواجهة العقار، إلا أن المخالف قام بإعادة المخالفة مرة أخرى رغم إنذاره أكثر من مرة من الوحدة المحلية، وصدر له قرار الإزالة رقم 42 في 22/3/2017.
وفي تمام الساعة 11 صباح اليوم قامت الوحدة المحلية بتنفيذ قرار الإزالة الثاني للبروز، محل المخالفة المشار إليها. وفوجئ القائمين على تنفيذ قرار الإزالة بقيام المتعدي ودون سابق إنذار بإشعال النيران في نفسه احتجاجًا على تنفيذ قرار الإزالة.
نقل المتعدي بعد إصابته إلى مستشفى سوهاج الجامعي لعمل الإسعافات اللازمة، ثم صدر القرار سالف الذكر من قبل محافظ سوهاج.
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