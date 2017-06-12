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بالصور.. مساعد وزير الداخلية يتفقد مراكز التدريب بأسيوط

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مصراوي Masrawy

بالصور.. مساعد وزير الداخلية يتفقد مراكز التدريب بأسيوط

10:04 م الإثنين 12 يونيو 2017

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أسيوط - أسامة صديق:

تفقد اللواء هشام لطفي، مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، في حملة مرورية مفاجئة، اليوم الإثنين، مراكز تدريب الشرطة وتدريب السائقين على قيادة المركبات بنطاق مديرية أمن أسيوط، في إطار المتابعة المستمرة والاطمئنان على أمن المنطقة وسير العمل.

وخلال الجولة، تفقد مساعد الوزير التدريب العملي والنظري على قيادة المركبات الشرطية، وسأل المجندين عن القيادة ومدى استيعابهم التدريبات.

كما تفقد جامعة أسيوط، واطمأن على مدى الاستعدادات الأمنية للتصدى لأي مواجهات تزعزع أمن المنطقة، وتابع استعدادات الأفراد بعدد من المراكز للتأكد من جديتها ومدى استعداد الضباط والأفراد.

كما التقي عددًا من الضباط وأفراد الأمن للتعرف على متطلباتهم، ومتابعة استعدادهم الأمني لمواجهة الطوارئ.​

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