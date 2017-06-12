إجبار عضو بمجلس النواب الأمريكي على العمل التطوعي بسبب اعتدائه على صحفي
إجبار عضو بمجلس النواب الأمريكي على العمل التطوعي بسبب اعتدائه على صحفي
09:59 م الإثنين 12 يونيو 2017
ارشيفية
واشنطن - (د ب أ):
أدانت محكمة أمريكية عضو مجلس النواب الأمريكي، جريج جيانفورت بالاعتداء على مراسل بصحيفة جارديان يدعى بنجامين جاكوب، وألزمته اليوم الاثنين، بأداء عمل تطوعي في المجال الاجتماعي والالتحاق بأحد المراكز التي تدرب على التحكم في النفس ضد الميول العدوانية.
كما قضت المحكمة بتغريم جيانفورت، العضو عن ولاية مونتانا، بدفع مبلغ 385 دولار.
وكان جيانفورت قد أقر بالاعتداء على المراسل في اليوم السابق للجولة الثانية لانتخابات مجلس النواب بعد أن أثار الصحفي غضبه بسؤال وجهه إليه مما جعل جيانفورت يلقي بالصحفي على الأرض ويجره.
واعتذر جيانفورت للصحفي وتبرع بـ 50 ألف دولار لمنظمة صحفية، وفاز جيانفورت في الانتخابات بفارق ضئيل.
مصراوي| تابعونا في صفحة متخصصة تواكب شهر رمضان بتغطية خاصة
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
الجيش الليبي التابع لمجلس النواب يسيطر على مقر"درع ليبيا" شمالي بنغازي
-
جابريل يسعى لمنح مجلس النواب الألماني حق المشاركة في الرأي في صادرات
-
رئيس مجلس النواب الأمريكي يدعو للضغط على قطر
-
الكونجرس يطالب بتوجيه تهم جنائية لحرس أردوغان
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
بالصور.. تشييع جثمان رئيس مباحث شربين بعد وفاته متأثرًا بإصابتهأخبار
-
كوبر: عبد الله السعيد قدم مستوى أقل من المتوقع.. وأخطأت في "توقيت"رياضة
-
نجل الراحل صلاح قابيل يكشف مفاجأة عن مسلسل "دموع في عيون وقحة"فنون
-
رسالة عبد العال بشأن حكم "تيران وصنافير" الأبرز في صحف القاهرةأخبار
-
بنك القاهرة يرفع سعر الدولار أمام الجنيه في تعاملات الصباحأخبار
-
جريمة السحور.. "مرات الأب" وابنتها قتلتا "فايزة" وأبلغتا الشرطةأخبار