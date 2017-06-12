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إجبار عضو بمجلس النواب الأمريكي على العمل التطوعي بسبب اعتدائه على صحفي

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مصراوي Masrawy

إجبار عضو بمجلس النواب الأمريكي على العمل التطوعي بسبب اعتدائه على صحفي

09:59 م الإثنين 12 يونيو 2017

إجبار عضو بمجلس النواب الأمريكي على العمل التطوعي بسبب اعتدائه على صحفي

ارشيفية

واشنطن - (د ب أ):

أدانت محكمة أمريكية عضو مجلس النواب الأمريكي، جريج جيانفورت بالاعتداء على مراسل بصحيفة جارديان يدعى بنجامين جاكوب، وألزمته اليوم الاثنين، بأداء عمل تطوعي في المجال الاجتماعي والالتحاق بأحد المراكز التي تدرب على التحكم في النفس ضد الميول العدوانية.

كما قضت المحكمة بتغريم جيانفورت، العضو عن ولاية مونتانا، بدفع مبلغ 385 دولار.

وكان جيانفورت قد أقر بالاعتداء على المراسل في اليوم السابق للجولة الثانية لانتخابات مجلس النواب بعد أن أثار الصحفي غضبه بسؤال وجهه إليه مما جعل جيانفورت يلقي بالصحفي على الأرض ويجره.

واعتذر جيانفورت للصحفي وتبرع بـ 50 ألف دولار لمنظمة صحفية، وفاز جيانفورت في الانتخابات بفارق ضئيل.

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