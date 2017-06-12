«فورد» تختبر جيل جديد من «رينجر»

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تعكف شركة "فورد" الأمريكية، على اختبار سيارتها البيك أب الشهيرة "رينجر"، وذلك استعدادًا لطرحها بشكل رسمي في الأسواق خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، فإن فورد تقوم في الوقت الحالي باختبار جيل جديد من السيارة "رينجر"، والذي من المتوقع أن يكون موديل خاص بعام 2019.

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وتشير التوقعات الأولى إلى أن السيارة ستعمل بأحد محركين يعملان بالبنزين، الأول بسعة 2200 CC مكون من 4 سلندر، ومزود بشاحنين إضافيين تربو، ويعطي قوة مقدارها 158 حصان، أما المحرك الثاني فهو بسعة 3200 CC، ومزود بشاحنين إضافيين تربو، ويعطي قوة مقدارها 284 حصان.