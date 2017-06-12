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«فولكس فاجن» تكشف موعد طرح «بولو» الجديدة كليًا

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«فولكس فاجن» تكشف موعد طرح «بولو» الجديدة كليًا «فولكس فاجن» تكشف موعد طرح «بولو» الجديدة كليًا

التحرير

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تعكف شركة "فولكس فاجن" على وضع اللمسات الأخيرة قبل الكشف عن النسخة الجديدة كليًا من سيارتها الشهيرة "بولو" خلال الأيام المقبلة.

ووفقًا لمجلة "أوتو كار إنديا" المتخصصة في السيارات، فإن الشركة الألمانية العملاقة ستقوم بالكشف عن السيارة الجديدة لأول مرة للأسواق العالمية خلال 16 يونيو الجاري.

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وأشارت المجلة الهندية إلى أن "فولكس فاجن" أنهت كامل استعداداتها واختباراتها الفنية لـ"بولو" الجديدة كليًا، والتي من المتوقع أن تحقق مبيعات مرتفعة على غرار ما قدمته النسخ السابقة من السيارة الشهيرة.

 

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التحرير

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