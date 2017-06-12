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الباعة الجائلون يعطلون حركة قطارات الصعيد

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الباعة الجائلون يعطلون حركة قطارات الصعيد الباعة الجائلون يعطلون حركة قطارات الصعيد

التحرير

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أعلنت هيئة السكة الحديد أنه أثناء مسير قطار رقم ٩٧٢ المتجه من القاهرة إلى أسيوط قام بعض الباعة الجائلين بشد فرملة الطوارئ لمعظم عربات القطار، لإيقافه في أماكن غير مقرر الوقوف به في المسافة ما بين بولاق الدكرور والجيزة.

وأوضحت الهيئة في بيانها أنه نتيجة قيام بعض الباعة بالعبث بأجهزة فرامل الطوارئ الموجودة داخل عربات القطار توقف القطار، فهي مخصصة لاستعمالها في حالة الطوارئ فقط للمحافظة على أمن وسلامة الركاب في حالة الطوارئ، مما تسبب في تأخير عدد ٣ قطارات بمتوسط ٢٥ دقيقة على خط القاهرة السد العالي.

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وناشدت الهيئة المواطنين بعدم العبث بأجهزة الطوارئ الموجودة داخل القطارات والخصصة لاستخدام الطوارئ فقط حرصا على أمن وسلامة جمهور المسافرين من الركاب وعدم تعطيل حركة مسير القطارات.

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التحرير

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