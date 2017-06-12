أمير الكويت: إزالة الخلافات بين الأشقاء بمجلس التعاون واجب لا استطيع التخلي عنه

الكويت - (د ب ا):

أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أن التقريب بين الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإزالة الخلافات بينهم "واجب لا استطيع التخلي عنه".

جاء ذلك خلال استقبال أمير الكويت رئيس مجلس العلاقات العربية والدولية محمد جاسم الصقر في قصر بيان اليوم الأثنين،بحسب وكالة الأنباء الكويتيةالرسمية "كونا".

وقال أمير الكويت إن "أي إرهاق وأي جهود مهما كانت صعبة تهون أمام إعادة اللحمة الخليجية وإزالة الخلافات".

وأضاف أنه "صعب علينا نحن الجيل الذي بنينا مجلس التعاون الخليجي قبل 37 عاما أن نرى بين أعضائه تلك الخلافات والتي قد تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه".

وأوضح "أنا شخصيا عايشت اللبنة الأولى لبناء هذا المجلس منذ نحو أربعة عقود ولذا ليس سهلا على من هو مثلي عندما يكون حاكما أن يقف صامتا دون أن يفعل كل ما باستطاعته للتقريب بين الأشقاء وهذا واجب لا أستطيع التخلي عنه".

كان أمير الكويت زار في إطار جهوده لرأب الصدع الخليجي كلا من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ودولة قطر .

كانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر وموريتانيا واليمن ودول أخرى قد قطعت الاسبوع الماضي العلاقات الدبلوماسية مع قطر متهمة أياها بدعم"الإرهاب".

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