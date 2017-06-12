بوفون يعلن موعد اعتزاله كرة القدم

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صرح الأسطورة الإيطالية جيانلويجي بوفون حارس مرمى فريق يوفنتوس ومنتخب إيطاليا، أنه بسبة كبيرة سيعلن اعتزال كرة القدم بعد كأس العالم القادم في روسيا.

وأوضح بوفون في تصريحات لشبكة «سكاي سبورت إيطاليا» اليوم: "الاعتزال بعد كأس العالم بروسيا 2018؟، نعم هذا سيحدث بنسبة 99.9%."

وأضاف بوفون:" سأخوض موسم آخر مع يوفنتوس والمنتخب، ومن بعد ذلك أعتقد سيكون الوقت قد حان من أجل التوقف عن اللعب."

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وتابع الحارس الأسطوري:" مع رئيس النادي (أندريا آنيللي)، سيكون لدينا هدف وحيد نسعى للوصول إليه وهو الفوز بدوري أبطال أوروبا، وإذا حدث ذلك سألعب موسم آخر للفوز بكأس العالم للأندية والبطولات الأخرى."

يذكر أن يوفنتوس خسر نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوز ريـال مدريد عليه بأربعة أهداف مقابل هدف، في النهائي الذي أقيم بكارديف مطلع الشهر الجاري.