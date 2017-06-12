سان جيرمان لبرشلونة: فيراتي ليس للبيع

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أفادت تقارير صحفية خلال الساعات القليلة الماضية، بإمكانية انتقال نجم باريس سان جيرمان، ماركو فيراتي، إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني، بعدما تقدم النادي الكتالوني بعرض ضخم يقارب 100 مليون يورو لضم اللاعب.

ونقلت صحيفة «ماركا» الإسبانية تصريحًا مقتضبًا للمتحدث باسم النادي الفرنسي قال فيه "لا 80 ولا 100 مليون، ماركو فيراتي ليس للبيع من الأساس".

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وأوضحت الصحيفة أن ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، سيحاول تعديل عقد اللاعب الإيطالي،وزيادة راتبه للحد من مطامع الأندية الأوروبية في ضم نجم الفريق، حيث يسعى النادي الفرنسي للمحافظة على أبرز نجومه للمنافسة على دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكانت تقارير قالت اليوم إن نادي برشلونة الإسباني قدم عرضًا بقيمة 100 مليون يورو لضم فيراتي، مع راتب سنوي بقيمة 10 ملايين يورو للاعب.