رسميا.. منتخب إيران أول المتأهلين لكأس العالم

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كتب: أنس عبد الغني

حجز منتخب إيران مقعده في بطولة كأس العالم، التي ستقام بروسيا العام المقبل، بتغلبه على منتخب أوزبكستان 2 / صفر، اليوم الإثنين، في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.

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ورفع المنتخب الإيراني رصيده إلى 20 نقطة في صدارة المجموعة بفارق سبع نقاط كاملة عن منتخب كوريا الجنوبية، الذي يواجه المنتخب القطري غدًا، ليحسم المنتخب الإيراني صعوده للمونديال قبل نهاية التصفيات بجولتين.

في المقابل توقف رصيد منتخب أوزبكستان عند 13 نقطة في المركز الثالث، ولا تزال فرصه قائمة في التأهل للمونديال سواء باحتلاله المركز الثاني أو خوض الملحق إذا ظل في المركز الثالث.