الزمالك يبدأ في إجراءات ضم «سيسيه»

التحرير

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أجري مسئولو نادي الزمالك، اتصالات هاتفية بنبيل أبوزيد وكيل الإيفواري رزاق سيسيه، لاعب فريق أسوان، وأكدوا خلالها رغبة النادي في حسم الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأكد مسئولو النادي لوكيل اللاعب أنه لم يتم التراجع عن إتمام الصفقة عقب الشائعات التي ترددت عن رغبة النادي في التراجع عقب ضم كابونجو كاسونجو مهاجم الاتحاد السكندري.

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وتم إبلاغ الوكيل حسبما كشف مصدر لـ«التحرير» أنه في حالة الحصول علي موافقة نهائية من الجهاز الفني بقيادة أوجستو إيناسيو المدير الفني البرتغالي سيتم إبلاغ اللاعب ووكيله بالحضور إلى النادي للتوقيع الرسمي والاتفاق مع أسوان علي كافة التفاصيل الخاصة بتفعيل بند الشراء من ناديه ايفسيمونا الإيفواري، لقطع الطريق علي الأندية التي ترغب في ضمه سواء الأهلي أو المصري أو إنبي، والذين أبدوا رغبة في ضم اللاعب وفقا لتأكيدات نبيل أبوزيد لادارة النادي الأبيض.

يذكر أن الزمالك قد أنهى ضم الثنائي الكنغولي كاسنجو كابنجو، مهاجم الاتحاد السكندري، لمدة 4 مواسم، والغاني إشيمبونج، مهاجم نادي الداخلية، لمدة 4 مواسم بداية من الموسم القادم 2017-2018.