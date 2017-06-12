الأهلي: لن نبيع «معلول أو أجاي» بأقل من هذا العرض

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أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه لا يوجد عروض رسمية من أي أندية لشراء الثنائي علي معلول وجونيور أجاي.

وقال مدير الكرة بالأهلي في تصريحات خاصة «للمرة الأولى أسمع أن هناك نادي اسمه قاسم من تركيا يبدي اهتمامًا بضم معلول لأنه لم يصلنا أي شيئ رسمي أو حتى شفهي منه»

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وأوضح عبد الحفيظ "الأولوية عندنا للحفاظ على معلول وأجاي وجميع اللاعبين ولن يسمح برحيل أي لاعب إلا في حالة وصول عرض مالي خيالي يصبح من الجنون رفضه"وضرب عبد الحفيظ مثالًا بصفقة بيع ماليك إيفونا ورمضان صبحي.

حيث قال: "نفترض جاء لي عرض بـ14 مليون دولار أو يورو للاعبين أو ثلاثة مثلما حدث مع إيفونا ورمضان صبحي، ألا يستحق الأمر الدارسة والمناقشة عندما تصل عروض بهذه الأرقام الفلكية، وهذا ما نقصده لكن نحن لا نعرض لاعبينا للبيع ولا نستهدف إلا البطولات ونبذل في سبيل ذلك كل مواردنا وقدراتنا"