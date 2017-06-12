محافظ الإسماعيلية يشهد حفل إفطار الأطفال الأيتام بمدرسة راهبات الفرنسيسكان

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

حرص اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، على حضور الاحتفالية الرمضانية وحفل الإفطار للأطفال الأيتام وأسرهم، والذي نظمته جمعية خديجة بنت خويلد الخيرية، بالتعاون والتنسيق مع الكنيسة الكاثوليكية، والذي أقيم بمدرسة راهبات الفرنسيسكان بحي أول، بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بالمحافظة.

وأشاد المحافظ، خلال الاحتفال بروح المحبة والإخاء بين مختلف طوائف شعب الإسماعيلية، مسلمين وأقباط، مؤكدًا على تجسيد روح الوحدة الوطنية على أرض الإسماعيلية.

كما ثمن جهود جميع القائمين على تنظيم الاحتفالية، ورعايتهم للأطفال الأيتام وذويهم، وتقديم كافة سبل الرعاية والدعم اللازم لهم، باعتباره حقا أصيلا لهم وواجبًا لازمًا علينا جميعًا.

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