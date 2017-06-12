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طوارئ بوسط القاهرة تزامنا مع مناقشة "تيران وصنافير"

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مصراوي Masrawy

طوارئ بوسط القاهرة تزامنا مع مناقشة "تيران وصنافير"

08:50 م الإثنين 12 يونيو 2017

صورة أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

رفعت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية درجة استعداداها لتأمين بعض المنشآت الحيوية بالتزامن مع نظر مجلس النواب لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين والسعودية.

وترأس الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين، ثاني جلسات اللجنة التشريعية لمناقشة الاتفاقية، والتي شهدت جدلًا واسعًا بين المؤيدين والمعارضين لـ"مصرية" جزيرتي تيران وصنافير.

بدورها، عززت قوات الأمن بالجيزة تواجدها بمحيط مجلس الدولة بالدقي، استعدادا لنظر تأمين إعادة المرافعة في 3 دعاوى قضائية تطالب بوقف وإلغاء قرار مجلس الوزراء بإحالة الاتفاقية إلى البرلمان، غدا الثلاثاء.

ودفعت قوات الأمن بالقاهرة بتشكيلات من الأمن المركزي بمحيط مجلس النواب بوسط العاصمة؛ لفرض السيطرة الأمنية، وسط انتشار عناصر المباحث لرصد أية تحركات غير مألوفة.

وقال شهود عيان إن أفراد شرطة بزي مدني منعوا مواطنين من المرور بشارع حسين حجازي - المجاور لمقر مجلس النواب - باستثناء قاطنيه.

فيما نفت الأمانة العامة لمجلس النواب، إغلاق الشوارع المُحيطة بالمجلس تزامنًا مع مناقشة الاتفاقية المعروفة إعلامية بـ"اتفاقية تيران وصنافير".

وأوضح المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، أن كافة الشوارع المُحيطة بالمجلس مفتوحة باستثناء الشارع الفاصل بين مجلس الوزراء والبرلمان، وهو مغلق منذ فترة.​

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