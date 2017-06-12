شريف نبيه: مشروعات السكة الحديد تحقق 100 مليون جنيه أرباحا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكد شريف نبيه، رئيس الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل، أن الشركة حققت أرباحا تزيد عن 100 مليون جنيه "صافى ربح" ، أي ما يعادل 1000% عن الفترة السابقة ، لافتا إلى أن إجمالى الربح وصل حوالي 235 مليون جنيه، وذلك عن استثمار وإدارة أراضي وأصول السكة الحديد، مضيفا "الحمد لله هذه أرقام غير مسبوقة في الشركة ونأمل من ربنا سبحانه وتعالى أننا نعمل بنفس الصورة وأن تكون النسبى إلى الأفضل".

وأوضح رئيس شركة المشروعات المملوكة لهيئة السكك الحديدية لـ"التحرير"، أن الشركة كان لديها موقعين مهمين داخل الساحة الداخلية بمحطة مصر برمسيس، لكن كان هناك اعتراض من هيئة النتسيق الحضاري ولكننا نحاول حل كل المعوقات خلال الفترة المقبلة.

شاهد أيضا

وأضاف نبيه، أن شركة المشروعات اتخذت عددا كبيرا من الإجراءات لمضاعفة أرباحها السنوية، وأن ما وصلت إليه من أرباح خلال الفترة الحالية تأتي في ظل توجيهات وزير النقل هشام عرفات.