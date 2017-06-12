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بعد خسارة تونس.. أبوريدة يعقد جلسة مع كوبر

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بعد خسارة تونس.. أبوريدة يعقد جلسة مع كوبر بعد خسارة تونس.. أبوريدة يعقد جلسة مع كوبر

التحرير

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عقد هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، جلسة قصيرة مع الأرجنتيني هيكتور كوبر، مدرب الوطني، عقب الخسارة من تونس في الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وأكد أبوريدة لـ"كوبر"، أن الأهم بالنسبة إليه تصفيات كأس العالم وضرورة أن يحسم المنتخب الصعود للمونديال بعد غياب دام 27 عامًا، مؤكدًا أنه يعتبر مباريات تصفيات أمم إفريقيا إعداد لتصفيات المونديال.

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وحصل أبوريدة على موافقة الأمن لحضور أعداد مفتوحة من الجماهير في مباريات البطولة العربية باستثناء مباريات الأهلي والزمالك. 

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التحرير

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