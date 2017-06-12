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الجيش الليبي التابع لمجلس النواب يسيطر على مقر"درع ليبيا" شمالي بنغازي

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مصراوي Masrawy

الجيش الليبي التابع لمجلس النواب يسيطر على مقر"درع ليبيا" شمالي بنغازي

08:10 م الإثنين 12 يونيو 2017

ليبيا - (د ب ا):

تمكن الجيش الليبي، التابع لمجلس النواب ، اليوم الاثنين، من السيطرة على مقر ميليشيا درع ليبيا بمنطقة سوق الحوت شمالي بنغازي.

وقال مصدر عسكري ،لم يتم تسميته، إن عناصر من الكتيبة 240 قامت صباح اليوم الإثنين بعملية نوعية في محور سوق الحوت تمكنت خلالها من السيطرة على مقر درع ليبيا الذي يعد أهم تمركز للجماعات الإرهابية في المنطقة، بحسب موقع"بوابة الوسط"الإخباري الليبي.

وبحسب المصدر فقد قضى خلال العملية جندي وجرح عدد آخر بينهم معاون آمر محور سوق الحوت الملازم عبدالحكيم الزوي.

يشار إلى أن سلاح الجو الليبي كثف على مدى الأيام الماضية قصفه على منطقتي الصابري وسوق الحوت آخر معقلين للجماعات الإرهابية في بنغازي.

يشار إلى أن الجيش الليبي يشن منذ منتصف عام 2014 عملية الكرامة لتطهير بنغازي من التنظيمات الإرهابية .

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