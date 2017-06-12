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قريبة لبشار الاسد تقدم طلب لجوء في ألمانيا

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مصراوي Masrawy

قريبة لبشار الاسد تقدم طلب لجوء في ألمانيا

08:01 م الإثنين 12 يونيو 2017

قريبة لبشار الاسد تقدم طلب لجوء في ألمانيا

ألمانيا - (د ب أ):

قدمت إحدى قريبات الرئيس السوري بشار الأسد، طلب لجوء إلى السلطات في ألمانيا.

يذكر أن هذه المرأة تعيش في الوقت الراهن في دار للاجئين في دائرة فارندورف غربي ألمانيا.

وقال رالف هولتشتيجه، رئيس مكتب دائرة فارندورف، اليوم الاثنين، إن المرأة هي أرملة وإحدى أبناء عمومة بشار الأسد، وكانت قد تعرضت لاعتداءات متكررة من قبل سوريين داخل دور اللاجئين.

وأوضح هولتشتيجه أن طلب اللجوء المقدم من المرأة التي تحمل الجنسية اللبنانية إلى جانب السورية، تم رفضه، وقد تقدمت المرأة بتظلم ضد قرار الرفض.

وقال هولتشتيجه: " لا نعرف سبب الطلب".

وكانت صحيفة " فستفيليشه ناخريشتن" الألمانية المحلية أول من تناول الحديث عن هذه الواقعة.

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