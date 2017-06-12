بنجلاديش تعتقل تسعة أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى منظمة إسلامية متشددة

دكا - (د ب أ):

ذكرت الشرطة في بنجلاديش، اليوم الاثنين، أن قوات الأمن اعتقلت تسعة أفراد يشتبه بانتمائهم إلى منظمة إسلامية محظورة ويلقى عليها باللائمة في الهجوم الدموي الذي استهدف مقهى في دكا العام الماضي.

وجرى اعتقال ستة منهم في مسجد بالعاصمة البنجلاديشية، بينما تم القبض على ثلاثة آخرين في مخبأ بمقاطعة راج شاهي بشمال البلاد.

وقال رئيس شرطة مكافحة الإرهاب منير الله إسلام إنه تم ضبط المشتبه بهم في دكا بناء على معلومات أنهم كانوا يخططون لاستهداف رجل دين إسلامي يعارض علانية التطرف العنيف باسم الدين.

وأضاف إسلام: " لقد اعتادوا التجمع عند المسجد ومناقشة خطتهم لتنفيذ مهمة القتل"، ولم يكشف عن اسم رجل الدين لأسباب أمنية.

وقال إن أعضاء جماعة مجاهدين بنجلاديش المحظورة كانوا يعتزمون تنفيذ اعتداء مسلح بمناسبة الذكرى الأولى لهجوم الأول من يوليو 2016 الذي استهدف مخبز هولي أرتيسان وراح ضحيته عشرين مدنيا أغلبهم من الجنسيات الأجنبية.

وأضاف: "لقد أبلغنا قواتنا في مختلف أنحاء بنجلاديش لإحباط مخططهم الشرير".

وتمت الاعتقالات في منطقة تانوري التي تقع على بعد أكثر من مئتين كيلومتر شمال غرب دكا.

وقال مسؤول بالشرطة إنه جرى ضبط سترتين ناسفتين ومسدس وخمس طلقات كانت في حيازة جماعة المجاهدين بنجلاديش هناك.