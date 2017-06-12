بنجلاديش تعتقل تسعة أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى منظمة إسلامية متشددة
بنجلاديش تعتقل تسعة أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى منظمة إسلامية متشددة
07:59 م الإثنين 12 يونيو 2017
مكافحة الإرهاب
دكا - (د ب أ):
ذكرت الشرطة في بنجلاديش، اليوم الاثنين، أن قوات الأمن اعتقلت تسعة أفراد يشتبه بانتمائهم إلى منظمة إسلامية محظورة ويلقى عليها باللائمة في الهجوم الدموي الذي استهدف مقهى في دكا العام الماضي.
وجرى اعتقال ستة منهم في مسجد بالعاصمة البنجلاديشية، بينما تم القبض على ثلاثة آخرين في مخبأ بمقاطعة راج شاهي بشمال البلاد.
وقال رئيس شرطة مكافحة الإرهاب منير الله إسلام إنه تم ضبط المشتبه بهم في دكا بناء على معلومات أنهم كانوا يخططون لاستهداف رجل دين إسلامي يعارض علانية التطرف العنيف باسم الدين.
وأضاف إسلام: " لقد اعتادوا التجمع عند المسجد ومناقشة خطتهم لتنفيذ مهمة القتل"، ولم يكشف عن اسم رجل الدين لأسباب أمنية.
وقال إن أعضاء جماعة مجاهدين بنجلاديش المحظورة كانوا يعتزمون تنفيذ اعتداء مسلح بمناسبة الذكرى الأولى لهجوم الأول من يوليو 2016 الذي استهدف مخبز هولي أرتيسان وراح ضحيته عشرين مدنيا أغلبهم من الجنسيات الأجنبية.
وأضاف: "لقد أبلغنا قواتنا في مختلف أنحاء بنجلاديش لإحباط مخططهم الشرير".
وتمت الاعتقالات في منطقة تانوري التي تقع على بعد أكثر من مئتين كيلومتر شمال غرب دكا.
وقال مسؤول بالشرطة إنه جرى ضبط سترتين ناسفتين ومسدس وخمس طلقات كانت في حيازة جماعة المجاهدين بنجلاديش هناك.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
خضر ألمانيا يرفضون التفتيش العشوائي لمكافحة الإرهاب
-
هجمات إرهابية مستمرة.. ماذا يعني ذلك بالنسبة لنا؟
-
-
وزيرا خارجية فرنسا والسعودية يلتقيان بباريس لبحث جهود مكافحة الإرهاب
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
بالمستندات.. حكم قضائي بوقف عرض مسلسل "في ال لا لا لاند "فنون
-
شعبان عبدالرحيم يكشف حقيقة اعتداء "كويتي" عليه بسبب قطرفنون
-
رسالة عبد العال بشأن حكم "تيران وصنافير" الأبرز في صحف القاهرةأخبار
-
صرف طارق النهري في "حرق المجمع العلمي".. و7 أغسطس أولى جلساتأخبار
-
نجل الراحل صلاح قابيل يكشف مفاجأة عن مسلسل "دموع في عيون وقحة"فنون
-
الحضري عن غيابه أمام تونس :"أحترم قرار كوبر"رياضة