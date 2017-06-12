ملك المغرب يأمر بإرسال طائرات محملة بالغذاء إلى قطر
ملك المغرب يأمر بإرسال طائرات محملة بالغذاء إلى قطر
07:55 م الإثنين 12 يونيو 2017
الرباط (د ب أ)
أصدر العاهل المغربي محمد السادس أوامره بإرسال طائرات محملة بمواد غذائية إلى دولة قطر.
ووفقا لبيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية، فإن هذا القرار يأتي تماشيا مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وما يستوجبه خاصة خلال شهر رمضان الكريم من تكافل وتآزر وتضامن بين الشعوب الإسلامية.
ووفقا للبيان، فإن "المملكة المغربية تؤكد أن هذا القرار لا علاقة له بالجوانب السياسية للأزمة القائمة بين دولة قطر ودول شقيقة أخرى، حيث أن موقف المغرب بشأنها، كان موضوع بيان مفصل لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، صدر يوم الأحد".
يذكر أن المغرب أعلن أمس، أنه مستعد للعب دور الوساطة بين الدول الخليجية لتجاوز الأزمة، إذا ما قبلت الأطراف بالأمر، داعيا إلى مزيد من الحكمة بين دول مجلس التعاون الخليجي.
كانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر وموريتانيا واليمن ودول أخرى قد قطعت الاسبوع الماضي العلاقات الدبلوماسية مع قطر متهمة أياها بدعم "الإرهاب".
غير أن قطر تنفي هذا الاتهام.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
ترامب عن قطع العلاقات مع قطر: أحد الأمور المهمة لوقف تمويل الإرهاب
-
وزير خارجية قطر يحذر من تغيير النظام
-
أسبوع على قطع العلاقات مع قطر.. ماذا جرى؟ وما المُنتظر؟
-
شركة طيران سعودية تعرض توظيف السعوديين العاملين في الخطوط القطرية
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
بالفيديو- قطر تنهي عمل مصري لتأييده قرار قطع العلاقات مع الدوحةأخبار
-
مجهولون يطلقون الرصاص على رئيس مباحث ومجند بالدقهليةأخبار
-
-
البرادعي يقترح مخرجًا للخلاف حول تيران وصنافيرأخبار
-
نجل الراحل صلاح قابيل يكشف مفاجأة عن مسلسل "دموع في عيون وقحة"فنون
-
فصل طالب قطري لاعتدائه على معيدة بـ "تجارة الإسكندرية"أخبار