ملك المغرب يأمر بإرسال طائرات محملة بالغذاء إلى قطر

الرباط (د ب أ)

أصدر العاهل المغربي محمد السادس أوامره بإرسال طائرات محملة بمواد غذائية إلى دولة قطر.

ووفقا لبيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية، فإن هذا القرار يأتي تماشيا مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وما يستوجبه خاصة خلال شهر رمضان الكريم من تكافل وتآزر وتضامن بين الشعوب الإسلامية.

ووفقا للبيان، فإن "المملكة المغربية تؤكد أن هذا القرار لا علاقة له بالجوانب السياسية للأزمة القائمة بين دولة قطر ودول شقيقة أخرى، حيث أن موقف المغرب بشأنها، كان موضوع بيان مفصل لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، صدر يوم الأحد".

يذكر أن المغرب أعلن أمس، أنه مستعد للعب دور الوساطة بين الدول الخليجية لتجاوز الأزمة، إذا ما قبلت الأطراف بالأمر، داعيا إلى مزيد من الحكمة بين دول مجلس التعاون الخليجي.

كانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر وموريتانيا واليمن ودول أخرى قد قطعت الاسبوع الماضي العلاقات الدبلوماسية مع قطر متهمة أياها بدعم "الإرهاب".

غير أن قطر تنفي هذا الاتهام.