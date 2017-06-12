وزير النقل من محطة مصر: لا تذاكر في السوق السوداء قبل العيد

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قام الدكتور هشام عرفات وزير النقل، بجولة مفاجئة لمحطة سكك حديد مصر، لمتابعة انتظام سير حركة القطارات وخاصةً قطارات وجه قبلي التي تشهد إقبالًا شديدًا في سفر المواطنين، لقضاء إجازة العيد مع ذويهم، وأطمأن على توافر التذاكر واختفاء السوق السوداء.



وتحاور الوزير مع المواطنين عند «شبابيك» الحجز، الذين أجمعوا على توافر التذاكر واختفاء «السوق السوداء» تمامًا، مؤكدا أن الوزارة تبذل كافة الجهود لتسيير سفر المواطنيين وتقديم كافة الخدمات المميزة لهم.

وكلف هيئة السكك الحديدية بزيادة عدد المقاعد عن طريق إضافة قطارات في مواعيد جديدة، وإضافة عربات إلى القطارات الحالية، خاصة وأنه تم وقف الحجز الإلكتروني اعتبارا من الإربعاء الماضي على أن يكون الحجز بالبطاقة الشخصية ولكل راكب تذكرتين فقط.

ووجه الوزير قيادات هيئة السكك الحديدية بتذليل أي عقبات تواجه جمهور المسافرين من الركاب واستمرار تكثيف الرقابة على منافذ وشبابيك حجز التذاكر والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لمراقبة حركة عمليات الحجز والتأكد توافرها للجمهور.

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وقام عرفات بتفقد عدد من محطات مترو الأنفاق لمتابعة انتظام سير العمل حيث تفقد محطات الشهداء وجمال عبد الناصر، وشاهد بوابات الجديدة التي تم تركيبها بالمحطة ضمن عدد 850 بوابة جديدة تم التعاقد عليها لتركيبها بالخطين الأول والثاني والتي ينتهي تركيبها قبل نهاية هذا العام.