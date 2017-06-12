قوات النخبة السورية تسيطر على كلية العلوم وتصل إلى شرق الرقة

دمشق - (د ب أ):

سيطرت قوات النخبة السورية -إحدى فصائل المعارضة- المشاركة في عملية تحرير مدينة الرقة، على كلية العلوم ومقام ويس القرني شرقي المدينة .

وقال مصدر مقرب من قوات النخبة إن القوات "سيطرت على كلية العلوم ومدرسة الصناعية على اطراف حي الصناعة شرق مدينة الرقة كما سيطرت اليوم على مقام ويس القرني جنوب كلية العلوم".

وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، انهيار "دفاعات تنظيم داعش أمام هجوم قواتنا التي وصلت إلى باب بغداد مدخل المدينة القديمة من الشرق".

يذكر أن تنظيم داعش فجر في شهر مارس عام 2014 مقام ويس القرني وعمار بن ياسر الذين قامت ايران ببنائهما قرب نهر الفرات.

من جانبه، قال قائد عسكري في قوات سورية الديمقراطية "قسد" إن القوات "سيطرت على معمل السكر شمال مدينة الرقة بالكامل كما سيطرت على مساحات من الفرقة 17 على اطراف المدينة الشمالية".

وتستمر المعارك والقصف العنيف على أحياء المدينة الغربية حيث دخلت قوات قسد حي النهضة غرب المدينة ووصلت إلى أطراف حي التوسعية.