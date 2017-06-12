5300 جندي من عشر دول في الناتو يبدأون تدريبا عسكريا في ليتوانيا
5300 جندي من عشر دول في الناتو يبدأون تدريبا عسكريا في ليتوانيا
07:38 م الإثنين 12 يونيو 2017
فيلنيوس - (د ب أ):
بدأ نحو 5300 جندي من عشر دول في حلف شمال الأطلسي "ناتو" اليوم الاثنين، تدريبا عسكريا كبيرا في ليتوانيا.
وحسب وزارة الدفاع في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، فإن مناورة " الذئب الحديدي 2017" تهدف إلى اختبار جاهزية كتيبة الناتو المتمركزة في ليتوانيا، للقيام بمهام.
ويقود الجيش الألماني كتيبة الناتو في ليتوانيا، وتهدف هذه الكتيبة إلى تعزيز الجبهة الشرقية للناتو وردع روسيا، ويدعم ألمانيا في هذه المهمة، دول البنلوكس (بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج) والنرويج.
وحسب بيانات الجيش الليتواني، فإن هذه التدريبات ستقام في ثلاث مناطق في ليتوانيا حتى الثالث والعشرين من يونيو الجاري.
وإلى جانب قوات الكتيبة، يشارك في التدريبات قوات من الولايات المتحدة وبريطانيا وبولندا والبرتغال.
كما يتدرب الجنود في المناورة على مهام مختلفة والتنسيق بين الوحدات، فضلا عن التدريب على الدفاع عما يعرف بـ" فجوة سوفالكي" والذي يعد بمثابة خاصرة رخوة في الجبهة الشرقية للحلف في مواجهة روسيا، ويبلغ عرض هذا الشريط الموجود بين بولندا وليتوانيا نحو 100 كيلومتر، ويمتد بين جيب كاليننجراد الروسي في الغرب حتى روسيا البيضاء في الشرق.
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