ترامب يعد بعرض استراتيجيته ضد داعش بعد أسبوعين

واشنطن (أ ف ب)

وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين بعرض استراتيجيته لمكافحة تنظيم داعش، مشددا على ضرورة تجفيف تمويل التنظيم الجهادي.

وقال ترامب في البيت الأبيض في حضور أعضاء حكومته "لقد حققنا نجاحات لافتة في مواجهة تنظيم داعش. سنعقد مؤتمرا صحفيا خلال أسبوعين لعرض هذه المكافحة".

وإذ تطرق إلى زيارته الأخيرة للسعودية، شدد ترامب على ضرورة التصدي بقوة لمصادر تمويل الجهاديين.

واضاف "أحد الأمور المهمة التي قمنا بها، وترون ذلك مع قطر، (...) أننا أوقفنا تمويل الإرهاب. إنها معركة صعبة لكنها معركة سننتصر فيها".

وبعد نحو خمسة أشهر من توليه الحكم، لم يعرض الرئيس الجمهوري بالتفصيل استراتيجيته في مواجهة تنظيم داعش الذي تعهد "القضاء عليه".

وقرر البنتاجون تسليح المقاتلين الأكراد في سوريا لمساعدتهم في استعادة مدينة الرقة، معقل الجهاديين في سوريا، ما اثار استياء تركيا.