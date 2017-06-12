نائبة تطالب بالتحقيق مع عضو ائتلاف دعم مصر بسبب "روحي لقرايبك الأمريكان"
نائبة تطالب بالتحقيق مع عضو ائتلاف دعم مصر بسبب "روحي لقرايبك الأمريكان"
07:16 م الإثنين 12 يونيو 2017
النائبة نادية هنري
كتب - أحمد علي:
تقدمت النائبة نادية هنري، عضو تكتل "30-25" بمذكرة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ضد النائبة غادة عجمي، عضو ائتلاف دعم مصر، للمطالبة بالتحقيق مع الأخيرة على خلفية ما بدر منها خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم الاثنين.
وقالت نادية هنري، في المذكرة: "فوجئت عقب اعتراضي على حديث لأحد النواب بشأن ما ذكره بأن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر أكد سعودية جزيرتى تيران وصنافير، بأن الزميلة غادة عجمي وجهت لي اتهامات تمس الشرف والسمعة، وقالت لى نصاً "روحى للأمريكان بتوعك يلبسوا أسود، وخدي من قرايبك الأمريكان فلوس عشان تتكلمي".
وأضافت أن عددًا من النواب كانوا شاهدين على هذه الواقعة، وهم مصطفى بكري، ومحمد عبدالغني، ومحمد العتمانى، وهيثم الحريري، وخالد يوسف.
وطالبت رئيس المجلس بالتحقيق مع "غادة عجمي" حفاظًا على "سمعتها البرلمانية".
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