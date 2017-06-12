محافظ الإسكندرية يعتمد الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثانوية

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قال جمعة ذكري أنصاري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن الدكتور محمد سلطان، محافظ، اعتمد اليوم، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام، للعام الدراسي 2018/2017، بمجموع 215 درجة كمرحلة أولى لطلبة الشهادة الإعدادية المنقولين للمرحلة الثانوية.

وأشار وكيل الوزارة في تصريح له، إن عدد الطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية يبلغ 59 ألف و997 طالب وطالبة، بينما تستوعب مدارس الثانوى العام والبالغ عددها 76 مدرسة نحو 27 ألف و497 طالب فقط..

وأشار إلى أن الحد الأدنى للقبول بالثانوى الصناعى "نظام خمس سنوات" 230 درجة كحد أدنى، و190 درجة كحد أدنى المدارس الصناعية "نظام الثلاث سنوات" للبنين أو البنات، و190 درجة حد أدنى للقبول بالمدارس الفنية الصناعية "نظام التعليم والتدريب المزدوج".

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وأضاف ذكرى أن التعليم التجاري "نظام الخمس سنوات" بلغ الحد الأدنى للقبول به 210 درجة، والمدارس التجارية "نظام الثلاث سنوات" للبنين والبنات بحد أدنى 165 درجة، أما المدارس الفنية التجارية نظام التعليم والتدريبالمزدوج فجاء الحد الأدنى للقبول بها 195 درجة.

أما عن التعليم الزراعي، فأوضح وكيل وزراة التربية والتعليم، أن الحد الأدنى للقبول بمدرسة الإسكندرية الثانوية الزراعية بالرأس السوداء بنين 160 درجة، و155 درجة للقبول بمدرسة برج العرب الزراعية "بنون وبنات".