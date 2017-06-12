أخبار عاجلة

فيديو| سعيد خليل: وزير الزراعة استولى على أراضي شباب الخريجين -
فيديو| وكيله: أزارو فضل الأهلي على أندية فرنسية.. ولديه ميزة عن إيفونا -
بنما تقطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان وتقيمها مع الصين -
ماتيس يبدي "صدمته" للمستوى المتدني لجهوزية الجيش الأمريكي -
عمرو وردة يجيب.. هل سيعود إلى النادي الأهلي؟ -
هايدي فارق: "75 وثيقة أمريكية" تؤكد مصرية "تيران وصنافير".. وجيش مصر من أعظم جيوش العالم -
مصادر محلية: عناصر داعش ينسحبون من أغلب أحياء مدينة الرقة -
عبد العال يرفع الجلسة الثالثة لمناقشات تيران وصنافير -
وهدان يستعين بشهادتي مالك مركب ومستثمر بشأن سعودية الجزيرتين.. وعبد العال: مهمين -
صور| أسرة «شاب سوهاج»: «موظفو المحليات طلبوا منه رشوة.. وقالوله دي لمصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

مكرم محمد أحمد: تلقينا خطابًا من "البلشي" بشأن مقاله "المُفبرك"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مكرم محمد أحمد: تلقينا خطابًا من "البلشي" بشأن مقاله "المُفبرك"

06:32 م الإثنين 12 يونيو 2017

القاهرة - (أ ش أ):

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه تلقى خطابًا من الصحفى خالد البلشي بشأن المقال المنسوب إليه بأحد المواقع الخاصة، حيث أوضح أن الموقع تم اختراقه، مشيرا إلى أنه سوف يتم احترام ما جاء في خطابه الموجه إلى المجلس لحين التحقيق في الواقعة.

وقال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه تم مخاطبة وزارة الاتصالات لبيان اختراق الموقع الالكتروني من عدمه، مشيرا إلى أنه سيتم إحالة الواقعة إلى نقابة الصحفيين.

وأوضح أنه إذا ثبت كتابة هذا المقال سيكون قذف وسب، وسيقع كاتب المقال تحت طائلة القانون وميثاق الشرف الصحفي.

كان البلشي أصدر بيانًا أمس قال فيه: "فوجئت، بنشر مقال مزور ومفبرك منسوب لي على موقع (البديل) الذي انتهت علاقتي به عام 2012، وأنشر مقالاتي على موقع (البداية) الذي أترأس تحريره منذ سنوات، وبالتواصل مع الزملاء في إدارة موقع (البديل) أبلغوني أن موقعهم تعرض للاختراق، وأنهم غير مسؤولين عن نشر المقال المكذوب".

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • عبد العال:

    عبد العال: "أنا على رأس قائمة الاغتيالات".. وسنقاضي "البلشي"

    أخبار

  • "الصحفيين" تنظم لقاءًا مفتوحًا مع وزيرة الاستثمار الأربعاء المقبل

    أخبار

  • "الأعلى للإعلام": لم نتلق شكاوى من المواقع المحجوبة أمس ولا نعرف الأسباب

    أخبار
  • حجب موقع

    حجب موقع "البديل".. وإدارته عبر تويتر: "نسعى لمعرفة الأسباب"

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • بالفيديو.. ماذا قال رئيس النواب قبل بدء جلسة

    .. ماذا قال رئيس النواب قبل بدء جلسة "تيران وصنافير" اليوم؟أخبار

  • السعودية تسحب مؤلفات يوسف القرضاوي

    تسحب مؤلفات يوسف القرضاويأخبار

  • استشهاد رئيس مباحث شربين بعد إصابته بطلقات نارية

    استشهاد رئيس مباحث شربين بعد إصابته بطلقات ناريةأخبار

  • بالصور.. 5 ساعات بحثاً عن جثة الطالبة المنتحرة بالمنوفية

    بالصور.. 5 ساعات بحثاً عن جثة الطالبة المنتحرة بالمنوفيةأخبار

  • كيف علق الجمهورعلى إعلان

    كيف علق الجمهورعلى إعلان "لما القلب يدق" ..أحمد حلمي ودنيا سمير غانم؟فنون

  • شعبان عبدالرحيم يكشف حقيقة اعتداء

    شعبان عبدالرحيم يكشف حقيقة اعتداء "كويتي" عليه بسبب قطرفنون

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. حسام حسن يوجه رسالة للاعبي المصري

بالفيديو.. حسام حسن يوجه رسالة للاعبي المصري

بالفيديو.. الشناوي: ركلة جزاء المصري أمام سموحة غير صحيحة

بالفيديو.. الشناوي: ركلة جزاء المصري أمام سموحة غير صحيحة

بالفيديو.. إبراهيم حسن: مستعدين لمواجهة الأهلي في «التتش»

بالفيديو.. إبراهيم حسن: مستعدين لمواجهة الأهلي في «التتش»

مصر تدين الهجوم الإرهابي في «القطيف» بالسعودية

مصر تدين الهجوم الإرهابي في «القطيف» بالسعودية