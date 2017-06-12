مكرم محمد أحمد: تلقينا خطابًا من "البلشي" بشأن مقاله "المُفبرك"

القاهرة - (أ ش أ):

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه تلقى خطابًا من الصحفى خالد البلشي بشأن المقال المنسوب إليه بأحد المواقع الإخبارية الخاصة، حيث أوضح أن الموقع تم اختراقه، مشيرا إلى أنه سوف يتم احترام ما جاء في خطابه الموجه إلى المجلس لحين التحقيق في الواقعة.

وقال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه تم مخاطبة وزارة الاتصالات لبيان اختراق الموقع الالكتروني من عدمه، مشيرا إلى أنه سيتم إحالة الواقعة إلى نقابة الصحفيين.

وأوضح أنه إذا ثبت كتابة هذا المقال سيكون قذف وسب، وسيقع كاتب المقال تحت طائلة القانون وميثاق الشرف الصحفي.

كان البلشي أصدر بيانًا أمس قال فيه: "فوجئت، بنشر مقال مزور ومفبرك منسوب لي على موقع (البديل) الذي انتهت علاقتي به عام 2012، وأنشر مقالاتي على موقع (البداية) الذي أترأس تحريره منذ سنوات، وبالتواصل مع الزملاء في إدارة موقع (البديل) أبلغوني أن موقعهم تعرض للاختراق، وأنهم غير مسؤولين عن نشر المقال المكذوب".