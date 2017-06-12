أخبار عاجلة

فيديو| سعيد خليل: وزير الزراعة استولى على أراضي شباب الخريجين -
فيديو| وكيله: أزارو فضل الأهلي على أندية فرنسية.. ولديه ميزة عن إيفونا -
بنما تقطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان وتقيمها مع الصين -
ماتيس يبدي "صدمته" للمستوى المتدني لجهوزية الجيش الأمريكي -
هايدي فارق: "75 وثيقة أمريكية" تؤكد مصرية "تيران وصنافير".. وجيش مصر من أعظم جيوش العالم -
مصادر محلية: عناصر داعش ينسحبون من أغلب أحياء مدينة الرقة -
عبد العال يرفع الجلسة الثالثة لمناقشات تيران وصنافير -
وهدان يستعين بشهادتي مالك مركب ومستثمر بشأن سعودية الجزيرتين.. وعبد العال: مهمين -
صور| أسرة «شاب سوهاج»: «موظفو المحليات طلبوا منه رشوة.. وقالوله دي لمصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

أفراد أمن يتصدون لمتشاجرين قبل تهشيمهم محتويات بمستشفى دسوق

Google+ Print

مصراوي Masrawy

أفراد أمن يتصدون لمتشاجرين قبل تهشيمهم محتويات بمستشفى دسوق

06:39 م الإثنين 12 يونيو 2017

أفراد أمن يتصدون لمتشاجرين قبل تهشيمهم محتويات بمستشفى دسوق

كفر الشيخ - إسلام عمار: 

تصدى أفراد الأمن بنقطة شرطة مستشفى دسوق العام بكفر الشيخ، اليوم الاثنين، وأفراد الأمن الإداري بالمستشفى، لمجموعة من المتشاجرين، قبل محاولتهم تهشيم محتويات إحدى الغرف العلاجية، بقسم الطوارئ والاستقبال بهذا المستشفى.

كان قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى دسوق العام، استقبل ٤ أشخاص أبناء عمومة، يقيمون بقرية العجوزين التابعة لمركز دسوق، نشبت مشاجرة فيما بينهم، أسفرت عن إصابتهم جميعًا بجروح بالرأس وأنحاء متفرقة بالجسم، وأثناء تلقيهم العلاج داخل قسم الاستقبال، تجددت المشاجرة بينهم.

تدخل أفراد نقطة شرطة المستشفى، وأفراد الأمن الإداري، وسط حالة خوف وذعر من أعضاء طاقم التمريض، الذين تركوا قسم الاستقبال مباشرة، خشية تعرضهم لمكروه، وتمكن أفراد الشرطة والأمن الإداري، من تفريقهم، قبل لجوء بعض المتشاجرين لتكسير وتهشيم محتويات قسم الاستقبال.

انتقل النقيب محمد النوام معاون مباحث مركز شرطة دسوق، على رأس قوة من المركز، تحت إشراف المقدم هشام السمادونى، رئيس مباحث المركز، لإلقاء القبض على هؤلاء المتشاجرين، واقتيادهم لمركز الشرطة، لحين عرضهم على نيابة دسوق للبت في أمرهم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور..أوقاف كفر الشيخ تحيي ذكرى غزوة بدر

    بالصور..أوقاف كفر الشيخ تحيي ذكرى غزوة بدر

    أخبار
  • بالصور- شباب

    بالصور- شباب "رسالة" بدسوق.. 8 سنوات من تجهيز وجبات الإفطار للفقراء

    أخبار
  • إصابة 9 أشخاص بإغماءات في امتحانات الثانوية بكفر الشيخ

    إصابة 9 أشخاص بإغماءات في امتحانات الثانوية بكفر الشيخ

    أخبار
  • بالصور.. أولياء أمور بكفر الشيخ: نشتكي من تفتيتش بناتنا في أماكن حساسة أمام المراقبين

    بالصور.. أولياء أمور بكفر الشيخ: نشتكي من تفتيتش بناتنا في أماكن حساسة

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • شعبان عبدالرحيم يكشف حقيقة اعتداء

    شعبان عبدالرحيم يكشف حقيقة اعتداء "كويتي" عليه بسبب قطرفنون

  • بنك القاهرة يرفع سعر الدولار أمام الجنيه في تعاملات الصباح

    بنك القاهرة يرفع أمام الجنيه في تعاملات الصباحأخبار

  • كيف سخر رواد الإنترنت من هزيمة مصر أمام تونس؟

    كيف سخر رواد الإنترنت من هزيمة أمام تونس؟

  • كوبر: عبد الله السعيد قدم مستوى أقل من المتوقع.. وأخطأت في

    كوبر: عبد الله السعيد قدم مستوى أقل من المتوقع.. وأخطأت في "توقيت"رياضة

  • خطوط بحرية تجارية تحاول كسر الحصار المفروض على قطر

    خطوط بحرية تجارية تحاول كسر الحصار المفروض على قطرأخبار

  • الحضري عن غيابه أمام تونس :

    الحضري عن غيابه أمام تونس :"أحترم قرار كوبر"رياضة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
هايدي فارق: "75 وثيقة أمريكية" تؤكد مصرية "تيران وصنافير".. وجيش مصر من أعظم جيوش العالم

هايدي فارق: "75 وثيقة أمريكية" تؤكد مصرية "تيران وصنافير".. وجيش مصر من أعظم جيوش العالم

صور| أسرة «شاب سوهاج»: «موظفو المحليات طلبوا منه رشوة.. وقالوله دي لمصر»

صور| أسرة «شاب سوهاج»: «موظفو المحليات طلبوا منه رشوة.. وقالوله دي لمصر»

رئيس "القلعة": هدفنا رفع مستوى التعليم في مصر

رئيس "القلعة": هدفنا رفع مستوى التعليم في مصر

خبيرة ترسيم حدود بالبرلمان: «تيران وصنافير» مصرية

خبيرة ترسيم حدود بالبرلمان: «تيران وصنافير» مصرية