أفراد أمن يتصدون لمتشاجرين قبل تهشيمهم محتويات بمستشفى دسوق

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تصدى أفراد الأمن بنقطة شرطة مستشفى دسوق العام بكفر الشيخ، اليوم الاثنين، وأفراد الأمن الإداري بالمستشفى، لمجموعة من المتشاجرين، قبل محاولتهم تهشيم محتويات إحدى الغرف العلاجية، بقسم الطوارئ والاستقبال بهذا المستشفى.

كان قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى دسوق العام، استقبل ٤ أشخاص أبناء عمومة، يقيمون بقرية العجوزين التابعة لمركز دسوق، نشبت مشاجرة فيما بينهم، أسفرت عن إصابتهم جميعًا بجروح بالرأس وأنحاء متفرقة بالجسم، وأثناء تلقيهم العلاج داخل قسم الاستقبال، تجددت المشاجرة بينهم.

تدخل أفراد نقطة شرطة المستشفى، وأفراد الأمن الإداري، وسط حالة خوف وذعر من أعضاء طاقم التمريض، الذين تركوا قسم الاستقبال مباشرة، خشية تعرضهم لمكروه، وتمكن أفراد الشرطة والأمن الإداري، من تفريقهم، قبل لجوء بعض المتشاجرين لتكسير وتهشيم محتويات قسم الاستقبال.

انتقل النقيب محمد النوام معاون مباحث مركز شرطة دسوق، على رأس قوة من المركز، تحت إشراف المقدم هشام السمادونى، رئيس مباحث المركز، لإلقاء القبض على هؤلاء المتشاجرين، واقتيادهم لمركز الشرطة، لحين عرضهم على نيابة دسوق للبت في أمرهم.