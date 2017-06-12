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مقتل 10 من مسلحي القاعدة في حضرموت شرقي اليمن

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مصراوي Masrawy

مقتل 10 من مسلحي القاعدة في حضرموت شرقي اليمن

06:38 م الإثنين 12 يونيو 2017

مقتل 10 من مسلحي القاعدة في حضرموت شرقي اليمن

صنعاء - (د ب أ):

أفادت مصادر في الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية، اليوم الاثنين، بمقتل عشرة من مسلحي تنظيم القاعدة في هجوم على معسكر للجيش بمحافظة حضرموت، كبرى المحافظات مساحة، شرقي اليمن.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية، إن مسلحين يتعبون تنظيم القاعدة شنوا في وقت مبكر اليوم هجوماً عنيفا على معسكر "عقبة ضبة" ونقاط أمنية في محيطة، بمنطقة دوعن، مؤكدين احباط الهجوم عقب اشتباكات اندلعت بين الطرفين.

واستخدم المهاجمون، حسب المصادر ذاتها، سيارات مفخخة وأسلحة ثقيلة.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل عشرة عناصر من مسلحي القاعدة، وجرح آخرين، إلى جانب مقتل جنديين وإصابة ثلاثة آخرين.

وذكرت مصادر محلية، أن مقاتلات يعتقد أنها تابعة لقوات التحالف العربي، مستمرة في التحليق في اجواء المنطقة .

وتشهد محافظة حضرموت، انفلاتا أمنيا كبيرا، واغتيالات طالت مسؤولين وجنود وقيادات عسكرية، منذ تحرير عاصمتها من قبضة عناصر تنظيم القاعدة في ابريل العام الماضي، على يد قوات الجيش الموالي للحكومة.

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