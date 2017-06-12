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فالفيردي يصل إلى برشلونة للاجتماع برئيس النادي

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فالفيردي يصل إلى برشلونة للاجتماع برئيس النادي فالفيردي يصل إلى برشلونة للاجتماع برئيس النادي

التحرير

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وصل الإسباني إرنستو فالفيردي، المدير الفني الجديد لنادي برشلونة الإسباني، اليوم الاثنين، إلى مدينة برشلونة مجددًا، وذلك للاجتماع مع الطاقم الإداري للنادي الكتالوني.

وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية ان المدرب الجديد للنادي الكتالوني اجتمع اليوم بجوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، وروبرت فيرنانديز، السكرتير الفني للنادي، إضافة للمدير الرياضي ألبرت سولير، وأوربانو أورتيجا، الذراع اليمنى لفيرنانديز، في التخطيط للصفقات.

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كما أعلن نادي برشلونة عبر موقعه الرسمي أيضًا عن زيارة المدرب الإسباني للمدينة الرياضية، حيث تجول فيها واطلع على المرافق الرياضية التي يتدرب فيها لاعبو برشلونة.

وسيبدأ المدرب الجديد لنادي برشلونة، مباشرة عمله كمدرب للبلوجرانا في 12 يوليو المقبل، حيث سيبدأ تجمع الفريق تحضيرًا للموسم المقبل. 

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التحرير

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