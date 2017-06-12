اجتماع بين ميلان وسان جيرمان لحسم صفقات الميركاتو الصيفي

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تواجد أنتيرو هينريك، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، اليوم الإثنين، في نادي إيه سي ميلان، لبحث إمكانية التعاون بين الناديين في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية أن الاجتماع بين الطرفين، سيدور حول جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى الميلان، والمطلوب بشدة في النادي الفرنسي.

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أما ميلان، فسيحاول استغلال قلة مشاركة اللاعب البولندي، كريتشوفياك، مع النادي الفرنسي، وبحث إمكانية ضمه هو وزميله الأرجنتيني، خافيير باستوري، صانع ألعاب سان جيرمان.

وكشفت الصحيفة عن إمكانية الحديث أيضًا حول اللاعب الكولومبي، كارلوس باكا، مهاجم الميلان، في حال التأكد من استمرار المدرب أوناي إيمري في باريس، حيث يمتلك المدرب علاقة قوية باللاعب، لسابق عملهما سويًا في نادي إشبيلية.