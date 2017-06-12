رونالدو يبدي إعجابه بأندريه سيلفا: خليفتي في المنتخب

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أبدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق ريـال مدريد، إعجابه بمواطنه أندريا سيلفا والمنتقل حديثًا إلى نادي ميلان الإيطالي.

وقال رونالدو في تصريحات لصحيفة «اجازيتا ديلو سبورت» الإيطالية اليوم: "عندما أعتزل كرة القدم، البرتغال ستكون في أيد أمينة، لأنهم وجدوا بالفعل مهاجم عظيم، وهو أندريا سيلفا."

وأوضح رونالدو بأن أندريا سيلفا سيكون هو خليفته في قيادة المنتخب البرتغالي للأمجاد، بعد اعتزال الأسطورة البرتغالية.

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وخضع أندريا سيلفا للكشف الطبي في ميلان اليوم الإثنين، تمهيدًا للإعلان بشكل رسمي عن الصفقة، والتي قد تكلف خزينة النادي الإيطالي 38 مليون يورو إلى نادي بورتو البرتغالي.

يذكر أن رونالدو وأندريا سيلفا، شاركا معًا في تسجيل17 هدف مع منتخب البرتغال من أصل 22 هدف سجلهم المنتخب في تصفيات كأس العالم 2018.