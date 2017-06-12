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بيان ناري من أحمد سليمان للرد على هجوم مرتضى منصور

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بيان ناري من أحمد سليمان للرد على هجوم مرتضى منصور بيان ناري من أحمد سليمان للرد على هجوم مرتضى منصور

التحرير

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أصدر أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي المستقيل، بيانًا يرد فيه على رئيس النادي، بسبب هجوم الأخير عليه بشأن ترشحه لانتخابات رئاسة الزمالك. 

وكان منصور شن هجومًا عنيفًا على أحمد سليمان عضو المجلس المستقيل، والذي أعلن ترشحه في الانتخابات المقبلة على مقعد الرئيس. وقال للأعضاء خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم: "لو عاوزين تدوا صوتكم للجنرال الفاسد أدوا براحتكم وأنا سايبه ينزل الانتخابات علشان يشوف هزيمة نكراء".

وكشف رئيس الزمالك عن تحضيره مفاجآة مدوية في انتخابات النادي مشيرًا إلى  أحمد سليمان، "أنا سايبه ينزل ومجهزله مستندات مش عاوز أطلعها دلوقتي، بجانب أنه واخد من أحد اللاعبين 200 ألف جنيه ووريت الوصل لعدد من الصحفيين".

وقال سليمان في البيان واصل رئيس الزمالك فصل جديد من فصول المسلسل الهزلي الذي تعود عليه وأدمن العيش عليه .. خرج اليوم في مؤتمر صحفي ليوجه لي اتهامات جديدة وبدون دليل كالعادة .. اتهامات لم تخرج الا بعد إعلان ترشحي للرئاسة رغم أنه كان يتغنى بشخصي في الفضائيات ويشيد بجهودي ليل نهار في انهاء صفقات الزمالك .. واليوم وبعد هذه الاتهامات الجديدة وجب توضيح التالي:

وأضاف قدمت حتى الآن 6 بلاغات عند النائب العام ضد رئيس نادي الزمالك ولم يجرؤ حتى الان الذهاب للإدلاء بأقواله أو تقديم دليل واحد على صحة الاتهامات التي يقولها و يرددها فى الفضائيات عمال على بطال وهذا ليس بغريب عليه !!!

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وأوضح أرسلت انذارات على يد محضر لرئيس نادى الزمالك و لجميع أعضاء مجلس الادارة أنذرهم بسرعه اتخاذ الإجراءات القانونية فى المخالفات التى يزعمها رئيس النادي على خلاف الحقيقة

وأكد أن ما يبديه رئيس النادي من تصريحات غير مدروسة ستعرض 18 لاعبا و 11 وكيل للمساءله القانونية قائلا: "اوجه أسفي واعتذاري لجميع اللاعبين الذين تعاقدت معهم ، لأنني سأتقدم ببلاغ للنائب العام فيما قيل وسيتم استدعائكم جميعا .. 
فمكتب النائب العام هو مكان تقديم البلاغات وكشف الحقائق وليس الفضائيات والمؤتمرات الصحفية والكلام المرسل بدون دليل"

وواصل سليمان في بيانه ولكي يعلم الجميع ان هاني شكري عضو مجلس الزمالك المستقيل هو من قام بصرف مقدم تعاقد ايمن حفني من ماله الخاص ٤٠٠ الف جنيه سنه ٢٠١٤ ولم يستردها حتي الان وساطلب شهادته فيما ردد رئيس النادي من اتهامات ، مع العلم ان المحكمه حكمت لهاني شكري بحصوله علي هذه الاموال وايدت اقواله

و أعلن في بيانه عن اعتذاره لجماهير وأعضاء الزمالك والمحبين عن ما وصل له حال النادي في ظل وجود رئيس كل همه أن يخوض انتخابات رئاسة أحد أكبر الأندية في الشرق الأوسط بالتزكية حتى لو كلفه ذلك أي شيء .. 
واختتم أعتذر لكم مقدما عما سيتم كشفه من فضائح وأسرار ضد كل من تحدث عنى بسوء نية، واواجه اتهامات بدون دليل بقصد التشهير فقط.

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التحرير

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