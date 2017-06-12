رئيس الوزراء الهندي سيلتقي ترامب للمرة الأولى في 26 الجاري

نيودلهي (أ ف ب)

أعلنت وزارة الخارجية الهندية الاثنين أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن هذا الشهر فيما يشهد البلدان خلافات حول كيفية مكافحة التغيرات المناخية.

وقالت الوزارة في بيان إن مودي وترامب سيلتقيان في 26 يونيو للمرة الأولى حين يقوم مودي بزيارة تستغرق يومين إلى واشنطن.

وأوضحت أن "المحادثات ستتناول تحديد مسار جديد لالتزام ثنائي أعمق في قضايا ذات اهتمام مشترك".

ودعا ترامب مودي إلى واشنطن بعدما اتصل به رئيس الوزراء في يناير لتهنئته بتنصيبه رئيسا.

وخلال الاتصال شدد ترامب على أن الولايات المتحدة "تعتبر الهند صديقا حقيقيا وشريكا في مواجهة التحديات في العالم".

لكن هذا الشهر وعند إعلانه الانسحاب من اتفاق باريس حول المناخ، أشار ترامب إلى الهند بصفتها ملوثا رئيسيا في العالم قد تكون حصلت على امتيازات أكثر من الولايات المتحدة، وهو ما نفته نيودلهي.

ووعد مودي بأن الهند، ثالث ملوث في العالم، ستتجاوز تعهداتها الواردة في الاتفاق كما رفضت وزيرة الخارجية سوشما سواراج من جهتها القول إن الهند كان لديها أهداف أخرى عندما وقعت الاتفاق.

والهند هي رابع دولة اكثر تلويثا من حيث الغاز ذات مفعول الدفيئة (6 في المئة) خلف الصين (24 في المئة) والولايات المتحدة (15 في المئة) والاتحاد الأوروبي (10 في المئة).

ولم تعط الهند حتى الآن موافقتها على خفض انبعاثاتها. وقالت الحكومة الهندية إنها ستزيد من لجوئها الى الطاقات النظيفة مكتفية بالتأكيد أن البلاد ستحد من سرعة تزايد الانبعاثات الملوثة.