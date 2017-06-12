"السرقة" وراء العثور على عاطل مقتولا بأوسيم

كتب - محمد شعبان:

في أقل من 24 ساعة، نجحت أجهزة الأمن بالجيزة في كشف ملابسات العثور على جثة عاطل مقتولا داخل شقته بمركز أوسيم، وتبين أن عاملا وراء ارتكاب الجريمة بدافع السرقة.

البداية كانت مع بلاغ تلقاه اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، بالعثور على جثة شخص داخل شقة بدائرة قسم شرطة أوسيم.

انتقل العميد أيوب كمال أبو رجيلة، مأمور قسم أوسيم، إلى محل البلاغ، وعثر على جثة عاطل يبلغ من العمر 30 عاما، بها طعنتين نافذتين بالقلب، وآثار ضرب بمطواة بالوجه والصدر والبطن.

وأعد العقيد أيمن الحمزاوي، مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة، خطة بحث لكشف ملابسات الواقعة، تركزت على فحص علاقات المجني عليه، والتأكد من وجود خلافات بينه وآخرين من عدمه، خاصة أن المعاينة كشفت وجود كسر بباب الشقة، وسرقة هاتفي محمول، ومبلغ مالي.

وأشارت تحريات العميد شريف الجمل، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، إلى تعدد خلافات الضحية، وتم الاشتباه في عدد منهم، وتبين بفحصهم أن عاملا يدعى "مصطفى"، 23 عاما، وراء ارتكاب الجريمة بقصد السرقة.

وتمكن الرائد أمثل حرحش، رئيس مباحث أوسيم، من ضبط المتهم بأحد الأكمنة، الذي أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن الهاتفين ومبلغ 16 ألف جنيه.

حُرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.