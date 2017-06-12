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279 وفاة في السودان منذ أغسطس 2016 جراء الاسهال

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مصراوي Masrawy

279 وفاة في السودان منذ أغسطس 2016 جراء الاسهال

06:18 م الإثنين 12 يونيو 2017

279 وفاة في السودان منذ أغسطس 2016 جراء الاسهال

المجاعة في السودان

الخرطوم (أ ف ب)

أعلنت الأمم المتحدة الاثنين أن 279 شخصا قضوا في السودان منذ أغسطس 2016 جراء ما يشتبه بأنه حالات اسهال، ما يثير مخاوف في البلاد مع اقتراب موسم الأمطار.

وأوردت النشرة الدورية لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان (اوشا) أن "نسبة الأطفال بين المصابين بلغت 87 في المئة في إحدى عشرة ولاية بما فيها العاصمة الخرطوم من أصل ثماني عشرة ولاية" يتألف منها السودان.

وقال مكتب الأمم المتحدة نقلا عن منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة السودانية "منذ منتصف أغسطس 2016 وحتى الثاني من يونيو الحالي سجلت خمسة عشر الف حالة اسهال حاد في السودان من بينها 279 وفاة".

وأشار إلى أن 48 في المئة من الإصابات لدى ذكور و52 في المئة لدى أناث، لافتا إلى أن الحالات "تنتشر خصوصا في الخرطوم والنيل الأبيض وشمال كردفان".

وأكد مسؤول حكومي في قطاع الصحة أن حالات جديدة تسجل يوميا.

وقال لفرانس برس طالبا عدم ذكر اسمه "هناك قلق حقيقي بسبب استمرار تسجيل الحالات منذ أغسطس الماضي".

وأضاف "نحن الآن على أعتاب موسم الأمطار وإذا استمرت الأوضاع على هذه الحالة فقد يتحول الأمر إلى وباء".

وسنويا يصاب مئات من السودانيين بأمراض نتيجة عدم توافر مياه الشرب النظيفة.

ويزيد قطاع الرعاية الصحية المتدهور في البلاد من تفاقم هذه الظاهرة، خصوصا في المناطق الريفية خلال موسم الأمطار.

هذا المحتوى من

AFP

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مصراوي Masrawy

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