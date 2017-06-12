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خضر ألمانيا يرفضون التفتيش العشوائي لمكافحة الإرهاب

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مصراوي Masrawy

خضر ألمانيا يرفضون التفتيش العشوائي لمكافحة الإرهاب

06:04 م الإثنين 12 يونيو 2017

خضر ألمانيا يرفضون التفتيش العشوائي لمكافحة الإرهاب

برلين (د ب أ)

رفض حزب الخضر الألماني مطالبة وزير الداخلية توماس دي ميزير اعتماد التفتيش العشوائي في جميع الولايات الألمانية.

واعتبرت كبيرة مرشحي الحزب في الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر المقبل، كاترين جورينج ايكارت، فرض هذا التفتيش العشوائي بمثابة "استراتيجية تعمية" يتبعها الوزير لإخفاء فشله وقالت: "لسنا بحاجة لتفتيش عشوائي، بل للاستفادة من القوانين الحالية وتعاون الولايات بشكل أوثق".

ويتناول مؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية الحالي في دريسدن قضية التفتيش العشوائي.

وكان وزير الداخلية بولاية بافاريا يواخيم هيرمان قد انتقد أن ولايات برلين وبريمن وشمال الراين فيستفاليا لا تسمح بعمليات تفتيش في إطار التفتيش العشوائي الذي يطالب به الوزير الاتحادي.

ويقتصر هذا التفتيش القائم على مجرد الاشتباه العشوائي خلال حملات الشرطة على حزام بامتداد 30 كيلومترا داخل الحدود الاتحادية ولكن هيرمان يدعو لتطبيقه بالقرب من المطارات ومحطات القطارات وساحات السيارات الموجودة على الطرق السريعة.

وكان متحدث باسم وزارة الداخلية الاتحادية الألمانية قد أكد اليوم الاثنين في برلين أن وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير يعتبر القيام بحملات تفتيش عشوائية في جميع الولايات الاتحادية أمرا مجديا.

وقال المتحدث باسم الوزارة يوهانس ديمروت إن الوزير يرى حملات التفتيش العشوائي "أداة فعالة للغاية".

ومن جانبه، انتقد يواخيم هرمان وزير الداخلية المحلي لولاية بافاريا الألمانية حقيقة أن كلا من ولاية برلين وبريمن وشمال الراين-فيستفاليا لا يسمحون بأي تفتيش في إطار حملات التفتيش العشوائي حتى الآن، ووصف ذلك في تصريحات خاصة لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية بأنها "ثغرة أمنية واضحة".

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