المدعي العام الأمريكي يدلي بأقواله بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية

واشنطن - (د ب أ):

أعلنت لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي، أن المدعي العام الأمريكي جيف سيشنز سوف يدلي غدًا الثلاثاء، بشهادته أمام اللجنة في إطار التحقيقات التي تجريها حول التدخلات الروسية في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

ولم يتضح ما إذا كان سيشنز سوف يدلي بأقواله بشكل علني أم سري.

ومن المتوقع أن تركز جلسة الاستماع التي ستعقد في الساعة الثانية والنصف مساء بالتوقيت المحلي، على دور سيشنز في إقالة مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.أي) جيمس كومي الذي أدلى بأقواله أمام اللجنة الأسبوع الماضي.

وقال كومي في أقواله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أقاله من منصبه في محاولة للتأثير على التحقيقات الجارية بشأن روسيا.