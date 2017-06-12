فيديو| الحضري: «بموت في الفلوس وبخاف من الحسد»

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قال الكابتن عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر، إنه قام ببيع النادي الذي تسبب في بناء اسم عصام الحضري، من أجل زيادة في الأجر، مشيرًا بحديثه إلى النادي الأهلي.

وأضاف الحضري، خلال لقائها ببرنامج "إخوات ولا"، الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري والفنانة عبير صبري، على موجة "الراديو 9090" :"أنا كنت شخصية متسرعة بس أتغيرت الفترة الآخيرة، وبفكر في كل القرارات وقت طويل قبل اتخاذها وبطلت عصبية".

وتابع، "مفيش حاجه اسمها جاميكا، هو لقب وطلع عليا ومبزعلش منه وبعتبره لقب الناس بتقوله ويا رب أبقى جاميكا على طول، بخاف من الحسد لإنه موجود فعلا بس بجتهد وبتعب عشان الحشد يبعد عني".

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واستكمل، "بموت في الفلوس، وبجمع المال وبذلت مجهودًا كبيرًا قبل ذلك لأنني يقع على عاتقي مصاريف ومسئولية أسرة، مما يجعل العامل المادي ذا أهمية كبيرة بالنسبة لي".