الهجرة: 25 خبيرة بدول المهجر يشاركن في مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"

كتبت - نورا ممدوح :

وافقت 25 من سيدات مصر الخبيرات في أهم المجالات والتخصصات العلمية والفكرية والأكاديمية والحيوية في المهجر على المشاركة في مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" الذي تنظمه وزارة الهجرة والمصريين بالخارج بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة في الفترة من 2-3 يوليو المقبل بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن العدد مرشح للزيادة بقوة، مؤكدة أن فكرة عقد المؤتمر للنابهات من المصريات في الخارج مستوحاة من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 عاماً للمرأة المصرية، والمبادرة الوطنية لتمكين المرأة المصرية التي أعلنها الرئيس في احتفالات مصر بالأمهات المثاليات في مارس الماضي.

وأعربت مكرم، عن ثقتها الكبيرة في أن يحقق مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" إيجاد صيغة للتواصل بين نابهات مصر في الخارج والعقول المتفتحة في الداخل لخلق كوادر نسائية قادرة على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة "مصر 2030"، والاستفادة من نجاحات المرأة المصرية في الخارج التي أثبتت جدارتها في أهم وأكبر المؤسسات العلمية والاقتصادية والحيوية والاستراتيجية في عدد كبير من بلاد المهجر، وتوظيف خبراتهن في وضع حلول قابلة للتطبيق لمشكلات الوطن وقضاياه الملحة.

وقالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن المؤتمر يسهم بدرجة كبيرة في تعظيم الدور الذي يمكن أن تقوم به المرأة المصرية بالخارج في تنمية الداخل، بالإضافة إلى تسليط الضوء على النجاحات التي حققتها النابهات المصريات في دول المهجر في جميع المجالات، فضلا عن تعريف الداخل في مصر بحجم تلك النجاحات وإبراز دورهن وجعلهن نماذج يمكن أن تحتذى بها الأجيال الجديدة من الشابات والشباب.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان قد وافق على رعاية مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة".

ويشارك في المؤتمر الذي دعت اليه وزارة الهجرة والمجلس القومي للمرأة، عدد كبير من الوزارات منها وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والتضامن الاجتماعي والعدل والتعاون الدولي والاستثمار والصحة والتجارة والصناعة، وممثلي الاجهزة التنفيذية، إلى جانب عدد كبير من الجمعيات والمنظمات الأهلية. ​