السيسي يشارك في القمة الألمانية للشراكة مع أفريقيا

القاهرة - مصراوي:

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، في القمة التي نظمتها الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا تحت شعار "الاستثمار في مستقبل مشترك"، بحضور رؤساء دول غينيا وغانا ورواندا والسنغال وكوت ديفوار وتونس ومالي والنيجر، فضلاً عن ممثلي منظمات التمويل الدولية والمنظمات الإقليمية والدولية.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن القمة شهدت إطلاق الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين، مبادرة للتعاون مع أفريقيا، وتهدف إلى إنشاء شراكات تجمع ما بين الدول الإفريقية ومؤسسات التمويل الدولية، مثل البنك وصندوق النقد الدوليين وبنك التنمية الإفريقى، بالتعاون مع المؤسسات الإفريقية وبخاصة الاتحاد الإفريقى والنيباد، وذلك خلال الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين والرئاسات المتعاقبة لها.

وتركز المبادرة الألمانية على تحسين بيئة الأعمال والتمويل، وجذب الاستثمارات للأسواق الإفريقية وكيفية حمايتها، وما يرتبط بذلك من موضوعات مكافحة الفساد، والإصلاح الضريبي، وسياسات التوظيف، فضلاً عن سبل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأسواق المال، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وألقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كلمة أكدت فيها أن ألمانيا تعطي أولوية متقدمة للتعاون مع أفريقيا بهدف توفير مزيد من فرص عمل للشباب والمساهمة في دفع عملية التنمية في القارة.

كما ألقى الرئيس الغيني ألفا كوندي رئيس الاتحاد الأفريقي، كلمة أكد فيها تطلع أفريقيا لتعزيز التعاون مع ألمانيا خلال المرحلة المقبلة.

كما ألقى رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني رئيس الدورة الحالية لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، كلمة أشار فيها إلى حرص مجموعة الدول الصناعية السبع على إنجاح المبادرة الألمانية وتوسيعها لتشمل دولاً أخرى، بما يحقق أهدافها في دفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة الأفريقية.