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مايا مرسي تُشارك في سحور مستشفى "بهية" بحضور وزيري الإسكان والهجرة

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مصراوي Masrawy

مايا مرسي تُشارك في سحور مستشفى "بهية" بحضور وزيري الإسكان والهجرة

05:31 م الإثنين 12 يونيو 2017

كتبت - هاجر حسني:

شاركت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، في سحور مستشفى بهية الخيري وذلك بحضور نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، ومصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من رجال الأعمال وأسرة عمل مسلسل "حلاوة الدنيا" والفنانة الصاعدة ياسمين غيث.

​وأعربت مرسي في بيان للمجلس، اليوم الإثنين، عن فخرها وسعادتها بوجود مثل هذا الصرح الطبي في ، مشيرة إلى أن المستشفى على مستوى عالمي، يهدف خدمة نساء مصر وحمايتهن من مرض مثل سرطان الثدي الذي يُعد بحق خطر يهدد أمن وسلامة المرأة وأسرتها وعلاج المريضات منهن بهذا المرض.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أنها تأثرت كثيرًا بالسيدات أثناء زيارتها للمستشفي للمرة الأولى، وأنها أجرت كشف مبكر بالمستشفى، مضيفة "أنصح السيدات بالذهاب لبهية فكل أبناء الوطن والأطباء الناجحين يودون المشاركة في هذه المؤسسة".

من جانبه قال أحمد حسن، رئيس قسم الأورام بمستشفي بهية، أن هناك ١من ٨ سيدات مصابة بسرطان الثدي، وأن هذا المرض مكلف للغاية.

وأضاف أنه خلال العامين السابقين تم الكشف المبكر علي ٣٠ ألف سيدة، ويتم علاج ٢٥٠٠ سيدة في الوقت الحالي، مؤكدًا أن المستشفى تتبنى ثقافة الكونسولتو في العلاج لمعرفة ظروف السيدة وحالتها وكافة ما يتعلق بها.

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